Regionali : Oggi i quarti della Lazio Cup per Allievi - LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 25 letture ) Conclusa la lunga fase eliminatoria, oggi è il momento dei quarti di finale del Torneo Internazionale Lazio Cup, riservato alla categoria Allievi. Da pochi minuti sono scese in campo...





... le prime due squadre classificate di ciascun girone, in cerca dell’accesso alle semifinali, in programma per domani, sabato 4 maggio, mentre la finalissima verrà giocata domenica 5.



Hanno superato la prima fase entrambe le squadre toscane impegnate, ovvero Fiorentina e Pistoiese, che se la vedranno, rispettivamente, contro la Rappresentativa Under 17 della LND e la Roma.



QUARTI DI FINALE



ore 11:30 campo Villalba di Guidonia

Roma - Pistoiese 2-1



ore 11:30 campo Paliano

Lega Pro – Shakhtar Donetsk 0-1



ore 11:30 campo Casalattico

Lokomotiv Mosca – Salernitana 0-0



ore 11:30 campo Fiuggi

Fiorentina – Under 17 LND 1-3



Quarti di finale fatali per le due toscane, entrambe eliminate: sconfitta 2-1 la Pistoiese, che al vantaggio giallorosso di Logrieco al 39', aveva replicato col rigore trasformato da Niccolò Orlandi al 43'. Ma al 55' la Roma è andata di nuovo in gol, con Cassano e questa volta gli arancioni non sono riusciti a pareggiare.

Ancora più netta la sconfitta della Fiorentina, battuta per 3-1 dalla rappresentativa Under 17 LND. Tutte nel secondo tempo le reti: al 52' illusorio vantaggio viola di Francesco Ancora, appena un minuto dopo il pareggio della LND con Marino. Al 68' e al 72' la doppietta di Berardi ha messo ko i viola.



SEMIFINALI



4-05 ore 11.30 campo Fiuggi

Shakhtar Donetsk - Under 17 LND









