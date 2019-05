Grande spettacolo sui 18 palazzetti della Basilicata dove si sono giocate le partite della 3 e ultima giornata dei gironi del Torneo delle Regioni riservato alle Rappresentative...



... regionali di futsal Under 19, U17, U15 e femminile.



Poca fortuna per le squadre della Toscana, già tutte eliminate dopo la prima fase. Fra le altre, poker fenomenale del Lazio e del Veneto che piazzano tutte e quattro le squadre ai Quarti di finale, confermandosi specialiste della disciplina. Tre esultanze per Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Marche e Veneto. Due Rappresentative ai quarti per i padroni di casa della Basilicata e per Piemonte VdA, Puglia e Sicilia.



Si è chiusa così la prima fase, che ha coinvolto 72 Rappresentative su 18 palazzetti dei 16 comuni coinvolti dal Comitato Regionale LND Basilicata (Bernalda, Francavilla, Grassano, Lavello, Marconia, Marsicovetere, Maschito, Matera, Melfi, Potenza, Pisticci, Policoro, Rionero, Salandra, Senise e Tito).



Ieri un giorno di meritato riposo, oggi, venerdì 3 maggio a partire dalle 10.00 i quarti di Finale delle varie categorie.



QUARTI DI FINALE - Venerdì 3 Maggio

JUNIORES (ore 17.30)

Veneto-Friuli VG (a Potenza)

Piemonte VdA-Lazio (a Pisticci)

Sicilia-Basilicata (a Policoro – PalaErcole)

Puglia-Marche (a Salandra)



ALLIEVI (ore 11.30)

Emilia Romagna-Piemonte VdA (a Potenza) 5-7

Campania-Sicilia (a Pisticci) 6-0

Abruzzo-Veneto (a Policoro – PalaErcole) 2-1

Lazio-Calabria (a Salandra) 13-4



GIOVANISSIMI (ore 10.00)

Emilia Romagna-Lazio (a Matera) 5-2

Veneto-Abruzzo (a Marconia di Pisticci) 7-2

Calabria-Marche (a Policoro) 3-2

Umbria-Sardegna (a Bernalda) 0-5



FEMMINILE (ore 15.00)

Marche-Calabria (a Potenza)

Lazio-Puglia(a Pisticci)

Veneto-Emilia Romagna (a Policoro – PalaErcole)

Basilicata-Abruzzo (a Salandra)





SEMIFINALI



GIOVANISSIMI - 4/05 ore 10.00

Emilia Romagna - Veneto

Calabria - Sardegna



ALLIEVI - 4/05 ore 11.30

Piemonte V.A. - Campania

Abruzzo - Lazio