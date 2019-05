Ancora una volta il CFF “Gino Bozzi” delle Due Strade di Firenze sarà la sede di un evento a carattere nazionale: la finale della 53ª edizione della Coppa Italia Dilettanti.





Saranno i veronesi del Caldiero Terme e i leccesi del Casarano a contendersi la prestigiosa coccarda tricolore sul terreno dell’impianto fiorentino mercoledì 8 maggio alle ore 15.30.

La gara sarà trasmessa in esclusiva in live streaming sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (www.lnd.it).

In caso di parità al termine dei 90’ si giocheranno i tempi supplementari. Se persiste la parità saranno i rigori a decretare la squadra vincente.



Sul prossimo numero di Calciopiù, ampio spazio sulla finale, con la presentazione delle due squadre finaliste.