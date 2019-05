Varie : Da domani la Festa Regionale del Pulcino all’Elba per Bresci Inviato da Sonia Nuzzi 16 letture ) Sarà come sempre un avvenimento, un grande avvenimento quello che si svolgerà all’Elba per la 2ª Festa Regionale del Pulcino 2019 sull’Isola d’Elba per Fabio Bresci.







In migliaia, tra giocatori e loro genitori, tecnici, dirigenti, sbarcheranno sabato 4 maggio a Portoferraio provenienti da tutta la Toscana. In migliaia giocheranno, si divertiranno negli impianti delle società isolane in un tripudio di colori, di partecipazione, di gioia. E dopo essersi sistemati nelle strutture dell’isola, alle 20,30 tutti allo stadio "Lupi" dove si svolgerà la cerimonia di apertura della festa con sfilata in campo delle squadre, tutte con le divise ufficiali, tutte a raccogliere applausi dalla tribune strapiene, tutte ad ammirare il consueto spettacolo scenografico che sarà trasmesso in diretta da Telegranducato Tv.

Poi, domenica mattina ancora in campo per incontri di calcio nelle strutture assegnate. Ma non ci sarà spazio solo per il divertimento.

Già da venerdì i dirigenti delle società elbane parteciperanno al corso per segretario e alla lezione sulla giustizia sportiva che terrà Cleto Zanetti, giudice sportivo del CRT. Sabato alla 20,45 riunione all’Academy Audace Portoferraio riunione organizzativa con il professor Vinicio Papini e Maurizio Quiriconi e gli istruttori delle società partecipanti. Con l’esercito delle società partecipanti come di seguito elenchiamo:

Castiglionese, A. Rufina, Sorms S. Mauro, Signa 1914, San Lorenzo Campi Giovani, Giovanile Amiata, Castiglioncello, Academy Tau, Castelnuovo Garfagnana, Folgore, Segromigno, Filvilla, Don Bosco Fossone, Palleronese, Giovanile Val di Cecina, Il Romito, Sextum Bientina, Ponsacco 1920, A. Pistoiese, A. Aglianese, Borgo a Buggiano, Pistoia Nord, Casalguidi 1923, Olimpia, Pescia, Coiano Santa Lucia, Paperino San Giorgio, Casale Fattoria 2001, 1909 Poggio a Caiano, Valbisenzio Calcio Academy, A.A. Portoferraio, Campese, Marciana Marina, Pol. Capoliveri, Progetto Giovani Isola d’Elba, Rio Marina, Livorno Elba 97 calcio a 5 e Special Olimpics APO Di Don Gnocchi (MS).







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli