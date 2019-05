S.G.S. : Il Tau raddoppia: gli Under 13 di nuovo alle finali nazionali! Inviato da Sonia Nuzzi 110 letture ) Prosegue il sogno del Tau Calcio Altopascio che, per il secondo anno consecutivo, raggiunge la fase nazionale del Torneo Fair Play Elite Under 13, promosso dalla Figc.



Gli Esordienti A 2006 del Tau Calcio Altopascio, infatti, esattamente come l’anno scorso avevano fatto i compagni del 2005, sono arrivati alla fase nazionale, superando i piemontesi del Chieri e i liguri dell'Athletic Club Liberi.



Grazie a questi due successi, il Tau Calcio ha guadagnato il lasciapassare per rappresentare la Toscana in Italia, alla fase finale della competizione.



Una grande soddisfazione per i giovani atleti e per lo staff del Tau che saranno quindi protagonisti alle finali del torneo, il 25 e 26 maggio al centro Coni di Tirrenia, dove si confronteranno le migliori realtà dilettantistiche italiane.









