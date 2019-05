Registrati | Login Login Username:



Terza Cat. : La Coppa è dello Sp.Viareggio, Lo Monaco ancora decisivo Inviato da Sonia Nuzzi 1476 letture ) Si avvicina a grandi passi la finalissima della Coppa di Terza Categoria fra Sporting Viareggio e Giovani Via Nova. Alle ore 18.00, al Centro Federale delle Due Strade a Firenze...





..., la squadra lucchese e quella pistoiese si affronteranno, agli ordini del signor Adil Bouabid di Prato.

In attesa di conoscere le formazioni ufficiali, ecco qualche curiosità sulle due squadre, che si presentano all’appuntamento cariche e intenzionate a tornare a casa con l’ambita Coppa, sia pur con diverse assenze, per infortuni o squalifiche, ma i sostituti non vorranno farli rimpiangere: la posta in palio è altissima!



Da parte del Giovani Via Nova ci sono molte aspettative, ma anche la curiosità di vedere come reagirà la squadra, assemblata pochi mesi fa, di fronte a una finale; il gruppo è sano, serio e ben preparato e ieri sera ha cenato insieme per compattarsi ancora di più. Il presidente Gianluca Cecchini (neofita del calcio ma entrato in fretta nei meccanismi giusti) ha dato grande fiducia ai ragazzi, coinvolgendoli in un progetto molto ambizioso, che sta cominciando a dare i primi frutti.



Sull’altro versante, lo Sporting Viareggio arriva carico, anche se un po’ stanco, a questo appuntamento; oltre agli qualificati Ambrogi e Simoni, è indisponibile anche il capitano Russo, il giocatore più rappresentativo ed esperto della rosa, per i suoi precedenti in Serie D. La squadra sarà accompagnata al “Bozzi” da una cinquantina di tifosi, che proveranno a dare quella spinta in più.



Giovani Via Nova - Sporting Viareggio 0-1

GIOVANI VIA NOVA: Franchi, Luppi, Mascani, Vannini, Lilla, Boldrini, Benigni, Spinelli, Chelucci, Brachini, Nannini. A disp.: Biscardi, Ben Salah, Capalbi, Matera, Leto, Meacci, Cecchini, Venturini. All.: Luca Biagi.

SP.VIAREGGIO: Barsuglia, Giannini, Pardini, Comelli, Verdigi, Palmieri, Lo Monaco, Pagni, Bertini, Pacini, Dini. A disp.: Da Prato, Barontini, Bernardini, Bonuccelli, Buonaccorsi, Olivieri, Pellegrinetti, Sbrana. All.: Marco Meini.

ARBITRO: Adil Bouabid di Prato, coad. da Pacheco e Nesi di Firenze.

RETI: 14' Lo Monaco.



Alle 18.03 le due squadre danno inizio alla finalissima. Spinelli é il primo a provarci per i neri del Via Nova, la sua conclusione è ribattuta in angolo dal ginocchio di Giannini. Al 4' Viareggio ad un passo dal vantaggio: Lo Monaco lancia Bertini che sulla corsia di destra mette un pallone basso e teso, Luppi manda in angolo rischiando un clamoroso autogol! Riparte il Via Nova con Boldrini che riceve palla sulla trequarti, avanza e impegna Barsuglia alla parata in angolo. I pistoiesi sono partiti forte e sembrano più in palla. Ma lo Sporting non sta a guardare: al 10' Giannini sulla destra mette in mezzo un cross che supera il dischetto del rigore fino ad arrivare sui piedi di Pacini, che calcia sul palo più lontano, alto di pochissimo con il portiere del Via Nova imbattuto e immobile. Al 14' arriva il vantaggio del Viareggio: magistrale punizione di Lo Monaco che scavalca la barriera con il mancino e si infila all'angolino basso! Ancora Viareggio, ad un passo dal raddoppio con Bertini, bravo a scattare sul filo del fuorigioco, meno bravo al momento della conclusione perché c'entra l'uscita di Franchi. Il Via Nova cerca di reagire immediatamente e al 16' va vicino al pareggio: dagli sviluppi di un corner Mascani salta più in alto di tutti senza trovare la porta per pochi centimetri. Qualche minuto di tregua dopo l'inizio lanciato, poi al 25' Brachini prende la mira dal limite ma il suo tiro diventa un comodo passaggio per la presa di Barsuglia. Alla mezzora il Via Nova si divora il pari: Spinelli imbuca centralmente per Chelucci, l'attaccante si mette spalle alla porta e serve il solissimo Nannini che svirgola, con la porta completamente sguarnita. Al 33' ancora un attacco dei viareggini sull'asse Bertini-Lo Monaco, il numero sette si presenta davanti a portiere che è bravissimo a coprire lo specchio della porta e sventare l'occasione. La squadra pistoiese gioca ma il Viareggio riparte con grandi capacità tecniche. Come quelle dello scatenato Lo Monaco, che vince il duello fisico con Vannini, aspetta l'uscita del portiere e lo scavalca con un morbido pallonetto. Pallone fuori di pochissimo... Al 37' giallo (il primo della gara) per Luppi. Al 42' grande azione pistoiese: Brachini scucchiaia per Chelucci che gira molto bene di testa senza peró dare forza e la conclusione finisce alta sopra la traversa. C'è tempo per un paio di (cartellini) gialli, per Pagni e Spinelli e per un calcio di punizione di Lo Monaco terminato alle stelle e se ne va anche il minuto di recupero concesso dal direttore di gara.

I Giovani Via Nova giocano molto bene ma non finalizzano; lo Sporting Viareggio si affida alle ripartenze grazie alla velocità di Lo Monaco. Questa la sintesi di un primo tempo che vede le squadre andare negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per i bianconeri di Viareggio.

Si riparte ed è subito pericoloso il Via Nova: Luppi serve arretrato per la botta di prima intenzione di Spinelli, ribattuta da un difensore. Passa un minuto e diventa Barsuglia il protagonista: Chelucci protegge palla e lascia partire un missile dritto per dritto che costringe il numero uno Viareggino al grande intervento! Al 4' il primo cambio: esce Pacini entra Barontini nei bianconeri. La risposta del Viareggio porta ancora una volta la firma di Lo Monaco: conclusione largamente sul fondo. Passa qualche minuto ed è ancora lui, Lo Monaco, che scappa sulla corsia mancina, supera Vannini e con il sinistro spara sul primo palo. Franchi si salva con i piedi in angolo. Al 20' cambio forzato nel Viareggio: esce Bertini infortunato, entra Olivieri. I ritmi si sono abbassati. Arriva il cartellino giallo anche per Comelli. Al 27' si rinnova il duello tra Lo Monaco e Franchi: tiro potente con il sinistro dell'attaccante, respinta decisa del numero uno. Al 30' altro cambio nel Viareggio: esce Dini entra Buonaccorsi. Quattro minuti dopo, sostituzione anche per il Via Nova: esce Vannini, entra Leto. E al 36' Giovani Via Nova a un passo dal pareggio: Chelucci si libera di due uomini con una magia ed entra dal vertice destro dell'area, decide di servire in mezzo Benigni invece di calciare e la difesa viareggina allontana il pericolo. Subito dopo esce Boldrini ed entra Capalbi. Al 39' clamorosa chance per i pistoiesi: angolo di Spinelli, testa del neo entrato Leto che sul secondo palo indirizza con potenza verso la porta centrando la traversa a portiere battuto. Adesso i Giovani Via Nova attaccano senza sosta. Luppi avanza e dalla trequarti prova a sorprendere Barsuglia, alto di poco. Al 45' esce Nannini, entra Meacci. Subito dopo occasionissima Via Nova: cross bello di Benigni dalla destra, testa di Chelucci che solissimo al centro dell'area non riesce a dare potenza al tentativo, regalando il pallone al numero uno dello Sporting, che ringrazia... Siamo al recupero, 5 i minuti concessi dall'arbitro. E Chelucci ha un'altra occasione clamorosa: il numero 9 raccoglie un pallone vagante all'interno dell'area piccola ma spara altissimo. Sul capovolgimento opposto Lo Monaco si divora il match point: lanciato in posizione regolare, si presenta davanti a portiere ma calcia fuori. E la partita finisce qui.

Lo Sporting Viareggio si aggiudica la Coppa, capitalizzando il gol di Lo Monaco, sempre più uomo-Coppa dopo la tripletta in semifinale. Molta amarezza per il Giovani Via Nova, che le ha provate tutte, ma ha peccato di precisione e non è riuscito a raddrizzare le sorti della partita.





