Partite : Fiorentina e Roma Primav. non si superano: nel recupero è 2-2 Inviato da Sonia Nuzzi 126 letture ) E’ stata giocata oggi, a partire dalle ore 13.00, Fiorentina–Roma recupero della 24ª giornata del campionato Primavera 1, uno scontro da “dentro o fuori” per stabilire quale delle due...



...potrà proseguire la sfida all’Inter per il secondo posto in classifica, che vale l’accesso diretto alle semifinali scudetto. La partita è terminata sul 2-2, un risultato che lascia invariata la situazione nella zona play-off.



Ecco il resoconto della gara:



Fiorentina – Roma 2-2

FIORENTINA: Ghidotti; Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Simonti; Hanuljak (74′ Pierozzi N.), Lakti, Meli (93′ Gorgos); Koffi (93′ Bocchio), Vlahovic, Simic (62′ Ponsi). A disp.: Chiorra, Dutu, Gelli, Nannelli, Pierozzi E., Longo, Fiorini, Kukovec. All.: Emiliano Bigica.

ROMA: Fuzato, Parodi, Semeraro, Trasciani, Cargnelutti; Pezzella, Riccardi (83′ Buttaro), Greco (83′ Bove); Celar (69′ Estrella), Cangiano (83′ Tripi), Besuijen (27′ Bianda). A disp.: Cardinali, Santese, Silipo, Bucri, Darboe, Cancellieri, Milanese. All.: Alberto De Rossi.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

RETI: 4′ e 19′ Cangiano, 34′ e 41′ Vlahovic.

NOTE: ammoniti 7′ Cargnelutti, 38′ Lakti, 47′ Simic, 71′ Trasciani. Espulso al 24′ Cargnelutti per doppia ammonizione.



La gara si apre con la Roma subito in avanti, ed infatti già al 4’ i giallorossi sbloccano la situazione: lancio millimetrico di Pezzella tra le linee, Cangiano sbuca davanti a Ghidotti e, complice il posizionamento da rivedere del portiere viola, lo scavalca di testa portando la Roma in vantaggio! Poco dopo arriva il primo giallo, ed è per il romanista Cargnelutti. Un episodio che segnerà la partita. Sul conseguente calcio di punizione, Vlahovic tenta la battuta in porta, ma Fuzato para. Riparte la Roma e all’11 per poco non approfitta di uno svarione difensivo dei viola per raddoppiare. Ma il raddoppio è nell’aria e arriva al 19’, a metterlo a segno è ancora Cangiano, che porta la Roma sul 2-0. La Fiorentina è stordita, la situazione sembra compromessa, ma una leggerezza del giallorosso Cargnelutti che, già ammonito, si fa beccare di nuovo dal direttore di gara ed è costretto ad abbandonare il campo, lasciando i compagni in dieci! La Fiorentina si rianima e prova ad approfittare subito della superiorità numerica per riaprire la partita: Hanuljak non arriva per poco su un cross dalla destra, la palla arriva a Simonti che però temporeggia troppo! Mister De Rossi riaggiusta un po’ la squadra, inserisce Bianda per Besuijen ma la Fiorentina accorcia presto le distanze: è il 34’ e Vlahovic raccoglie un cross da destra e da due passi insacca il suo decimo gol in campionato! Il gioco scende un po’ d’intensità, i ritmi sono calati e si va verso l’intervallo sul 2-1 per la Roma, ma Vlahovic non ci sta e al 41’ pareggia: bell’azione corale della Fiorentina, con Meli che serve Koffi sulla sinistra, che a sua volta cerca Vlahovic nell’area piccola: da lì, il gigante viola non perdona! E sul 2-2 le squadre vanno all’intervallo, dopo due minuti di recupero.

Nella ripresa la Fiorentina si presenta in campo determinata e al 5’ Koffi sfiora il gol. Ci prova anche la Roma ma la sensazione è che ai giallorossi, in dieci, il pareggio non dispiaccia, per cui hanno tutto l’interesse a tenere bassi i ritmi. Intorno al 20’ la Fiorentina produce la massima spinta offensiva, ma si scontra con il muro giallorosso. La Roma a sua volta, superara la “sfuriata” dei viola, prova a riaffacciarsi in avanti e lo fa con Estrella e Greco, ma senza successo. De Rossi da fondo a tutti i cambi, anche Bigica fa la sua parte e tenta fino alla fine di vincerla, ma il punteggio non cambia e la partita, dopo un secondo tempo meno brillante e pirotecnico del primo, si conclude senza altre emozioni sul 2-2.









