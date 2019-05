Registrati | Login Login Username:



Promozione : Ecco la giusta versione di Atl.Calenzano - Lammari... Inviato da Sonia Nuzzi 188 letture ) La fretta, si sa, è una cattiva consigliera, da sempre. E quando si tratta di chiudere un giornale con tempistiche quasi impossibili, per la mole di informazioni da comprimere all'interno di...



...56 (cinquantasei!) pagine, la svista, seppur clamorosa, ci può stare.

E' quello che è successo lunedì quando, al momento di chiudere le pagine dei dilettanti, nessuno si è accorto di un errore che, visto oggi, fa quasi sorridere, tanto è improbabile.

Le stranezze del destino (e del calendario del girone A di Promozione...) hanno fatto si che si verificasse di nuovo, più o meno nella stessa data ma a distanza di un anno, la partita fra Calenzano e Lammari e nelle fasi frenetiche dell'impaginazione, al richiamo della gara giusta, si sia affacciata quella di un anno fa!

Una coincidenza incredibile che ci ha indotti in errore, tanto da aver ripubblicato la gara del campionato scorso, un errore a cui ora tentiamo di porre rimedio, riproponendo la cronaca giusta, scusandoci per lo spiacevole disguido.





Athletic Calenzano – Lammari 1986 2-0

ATHLETIC CALENZANO: Evi, Canigiani, Berretti, Sarr, Tarli, Corri (45’ Bucaioni), Garvoni, Aldrovandi, Cutini, Cerretini, Gueye (69’ Massaro). A disp.: Ridi, De Felice, Balleggi, Niccolai, Conti, Traore, Maiorana. All.: Luca Vettori.

LAMMARI 1986: Viviani M., Borelli, Benedetti, Mike (75’ Cipriani), Mattioli (88’ Risolo), Petretti, Tocchini Leonardo (64’ Bacci), Tocchini Lorenzo, Babboni, Dal Poggetto (75’ Tuccori), Viviani E. (84’ Buba). A disp.: Biondi, Franceschini, Zaffora, Berrettini. All. Claudio Fracassi (squalificato).

ARBITRO: Alessandro Niccolai di Pistoia (Del Vigna e Di Milta di Pistoia).

RETI: 53’ Gueye, 87’ Bucaioni.

Il grido ripetuto di Simone Pinelli inneggiante al Calenzano nella fase finale dell’incontro chiude il discorso retrocessione. I locali ben guidati da Luca Vettori (i numeri parlano in maniera inequivocabile a favore del tecnico senese) si salvano in un pomeriggio bagnato ma fortunato per i colori rossoblù. Al campo ci pensano Vettori e i giocatori, bravi il trio Pinelli – Comanducci – Pedrini a guidare la navicella verso porti sicuri, al tifo ecco in prima fila Franco Badini che nell’occasione ha fatto partecipare diversi ragazzi del settore giovanile. Rivedo con piacere l’ex Borelli, un ragazzo nonostante l’età avanzata. Fuori si ode mister Fracassi, i ragazzini cercano di salvare il salvabile ma saranno ora i play-off a stabilire il futuro della squadra lucchese. Primo tempo equilibrato con poche occasioni ma con azioni ben congegnate dalle due squadre. Ripresa. Bella azione di Cutini, palla d’oro per Gueye che con un diagonale vincente mette dentro. Il Lammari cerca una reazione ma nel finale Bucaioni, ragazzo del settore, realizza il raddoppio ben servito da Garvoni che vuol dire Promozione. E Pinelli intona il grido finale.



ATHLETIC CALENZANO



EVI: 7 Sempre bravo, sempre attento.

CANIGIANI: 6.5 Grande fisicità, buona prestazione.

BERRETTI: 6.5 Il ragazzino non demerita e dimostra di possedere buona personalità.

SARR: 6.5 Sbaglia ma corre, lotta e guadagna palloni.

TARLI: 7 Semplicemente perfetto.

CORRI: 6 Non è la sua giornata favorevole, esce all’intervallo. 45’ Bucaioni: 7 Talentuoso ma discontinuo. Si conferma in questa gara solo talentuoso ed è bravo a realizzare il gol del raddoppio.

GARVONI: 7 Tanti ragazzini lanciati, questo è bravo. Voto per la stagione, non per la gara. Ma sul raddoppio di Bucaioni, risponde presente.

ALDROVANDI: 7 Tanto cuore e tanta generosità, quella che serve alla squadra di casa.

CUTINI: 7 Mette in condizione Gueye di puntare a rete. Bravo a servirlo in maniera imponente.

CERRETINI: 6.5 Genio, non segna ma è capace di fare cose positive.

GUEYE: 7 Ha il merito di realizzare il gol più importante della stagione. 69’ Massaro: 6 Non è al top ma è giocatore. E si vede.

All.: Luca Vettori: 8 Fa la differenza. Bravo!



LAMMARI 1986



VIVIANI M.: 6 Niente da fare sui gol subiti.

BORELLI: 7 39 ma non li dimostra. Potrebbe giocare ancora per diverso tempo. Lo saluto con affetto. Per quello che ha fatto vedere nella sua carriera.

BENEDETTI: 6 Se la cava il ragazzino 2001.

MIKE: 6 Non al meglio, sostituito. Non riesce a costruire in maniera continua. 75’ Cipriani: ng

MATTIOLI: 6 Prova sufficiente ma in fase difensiva in marcatura non è sempre attento e preciso. 88’ Risolo: ng

PETRETTI: 6 Non demerita.

TOCCHINI Leonardo: 6 Non trova le giocate giuste per mettere in difficoltà gli avversari. 64’ Bacci: ng

TOCCHINI Lorenzo: 6 Qualche spunto senza continuità.

BABBONI: 6 Cerca di tenere alta la squadra ma viene ottimamente coperto dagli avversari.

DAL POGGETTO: 6 Buone alcune sue giocate, non sufficientemente incisive. 75’ Tuccori: ng

VIVIANI E.: 6 Dovrebbe fare di più ma in alcune fasi della gara predica nel deserto. 84’ Buba: ng

All.: Claudio Fracassi (squalificato): 6 Mai dire mai. Il mister ci crede alla salvezza che verrà decisa in una gara sola. Staremo a vedere.



ARBITRO

NICCOLAI DI PISTOIA: 7 Esemplare la sua direzione arbitrale. Assistenti bravi (6.5).



Alessio Facchini











