Si svolgerà domani, mercoledì 1 maggio, il recupero della nona giornata del campionato Primavera fra Fiorentina e Roma. Contrariamente a quanto stabilito in un primo momento...



..., la gara inizierà alle ore 13.00 anziché alle 15.00, ma sempre allo stadio “Bozzi” delle Due Strade a Firenze.



Le due squadre, a 4 giornate dal termine del campionato, sono appaiate in terza posizione a 46 punti e, tranne clamorosi e inaspettati crolli, in piena zona play-off, alle spalle della capolista Atalanta, a quota 60 dopo il posticipo di ieri della gara di campionato contro il Napoli (2-1 il punteggio) e dell’Inter, a quota 53.



Ieri pomeriggio è stato disputato anche un altro posticipo della scorsa giornata, fra Torino e Chievo Verona, che ha visto il successo degli scaligeri per 2-1 sul campo dei granata, che rimangono così a 46 punti, insieme, appunto, a Fiorentina e Roma.