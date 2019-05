Varie : Al via oggi il Torneo "Lazio Cup" per Under 16 Inviato da Sonia Nuzzi 115 letture ) E' iniziato oggi con la gara tra la Rappresentativa Legapro e la Pistoiese, il Torneo Internazionale Lazio Cup, classico appuntamento di fine stagione per la categoria...



...Under 16 (quest'anno classe '2003).

Quattro i raggruppamenti in cui sono state suddivise le squadre, tra le partecipanti Frosinone, Benevento, Roma, Fiorentina, Pistoiese e Salernitana, oltre allo Shakhtar Donestk e alla Lokomotiv Mosca.



Nell’albo d’oro dell’evento, che prima era denominato “Ciociaria Cup”, figurano Siena (2007), Partizan Belgrado (2008 e 2011), Sparta Praga (2009), Inter (2013, 2014 e 2015), Fiorentina (2016) e B Italia (2017 e 2018).

La manifestazione, nata ad Alatri, si è poi estesa nella provincia di Frosinone e successivamente nel Basso Lazio, con appendici a Roma, motivo per cui ha preso il nome Lazio Cup.



Di seguito il programma completo:



I GIRONI

GIRONE A: Villalba, Roma, Shakhtar Donetsk, Balmazujvaros

GIRONE B: Rappresentativa Legapro, Pistoiese, Benevento, Kisvarda

GIRONE C: Under 17 LND, Frosinone, Lokomotiv Mosca, Soccer Team Fasano

GIRONE D: Salernitana, Fiorentina, Toronto Fusion, Fc Henan



IL CALENDARIO

1° GIORNATA, MARTEDI 30 APRILE

ore 9.30 campo Paliano: RAPP. LEGAPRO – PISTOIESE 1-1

ore 11.00 campo Casalattico: UNDER 17 LND – FROSINONE 2-1

ore 11.00 campo Fiuggi: TORONTO FUSION - FC HENAN 0-0

ore 11.30 campo Paliano: BENEVENTO – KISVARDA 2-2

ore 15.30 campo Villalba: SHAKHTAR DONETSK - BALMAZUJVAROS 5-0

ore 16.00 campo Casalattico: LOKOMOTIV MOSCA - SOCCER TEAM FASANO 8-1

ore 17.30 campo Villalba: VILLALBA UNDER 17 - ROMA 0-3

ore 17.30 campo Fiuggi: FIORENTINA - SALERNITANA 2-2



2° GIORNATA, MERCOLEDI 1 MAGGIO

ore 9.30 campo Paliano: PISTOIESE - KISVARDA 3-2

ore 11.00 campo Casalattico: UNDER 17 LND - LOKOMOTIV MOSCA 0-3

ore 11.00 campo Fiuggi: FIORENTINA - FC HENAN 3-0

ore 11.30 campo Paliano: RAPP. LEGAPRO - BENEVENTO 4-0

ore 15.30 campo Villalba: VILLALBA UNDER 17 - SHAKHTAR DONESTK 0-6

ore 16.00 campo Casalattico: FROSINONE - SOCCER TEAM FASANO 7-0

ore 17.30 campo Villalba: ROMA - BALMAZUJVAROS 2-0

ore 17.30 campo Fiuggi: SALERNITANA - TORONTO FUSION 1-1



3° GIORNATA, GIOVEDI 2 MAGGIO

ore 9.30 campo Paliano: RAPP. LEGAPRO - KISVARDA 6-1

ore 11.00 campo Casalattico: UNDER 17 LND - SOCCER TEAM FASANO 9-1

ore 11.00 campo Fiuggi: FIORENTINA - TORONTO FUSION 1-0

ore 11.30 campo Paliano: PISTOIESE - BENEVENTO 2-0

ore 15.30 campo Villalba: VILLALBA UNDER 17 - BALMAZUJVAROS

ore 16.00 campo Casalattico: FROSINONE - LOKOMOTIV MOSCA

ore 17.30 campo Villalba: ROMA - SHAKHTAR DONESTK

ore 17.30 campo Fiuggi: SALERNITANA - FC HENAN



QUARTI DI FINALE: VENERDI 3 MAGGIO

SEMIFINALI: SABATO 4 MAGGIO

FINALE: DOMENICA 5 MAGGIO









