Anteprima : Torna Calciopiù ed è un numero da non perdere! Inviato da Sonia Nuzzi 344 letture ) Dopo una settimana di pausa per onorare le festività pasquali, torna in edicola domani Calciopiù, e quello che abbiamo appena finito di preparare in redazione...





... sarà un numero da non perdere!



56 pagine piene zeppe di partite, classifiche, verdetti, fotografie, notizie, marcatori, commenti e altro.

Dalla Serie D, come al solito, alla Seconda Categoria, per quanto riguarda i Dilettanti, con tutti i verdetti già emessi e le situazioni da sbrogliare a una giornata dalla fine: la Pecciolese che vola in Eccellenza; River Pieve e Certaldo salgono in Promozione; San Piero a Sieve raggiunge le già promosse Portuale Guasticce, Sorano, Fulgor Castelfranco, OlmoPonte e Pienza in Prima Categoria.

E poi tanti verdetti anche nel settore giovanile, dove spicca la vittoria degli Juniores dell’Audace Legnaia, che consentirà alla storica società fiorentina di approdare al prossimo campionato d’Elite. Si fa festa anche a Forte dei Marmi dove gli Allievi vincono il girone dei regionali!

E poi tanti verdetti anche nei vari campionati provinciali, da Firenze a Prato, da Pisa a Pistoia e Siena.



Insomma, di tutto di più per allietare le vostre letture sportive. E come sempre, dalle 7 di domattina, è disponibile la versione online per chi preferisce rimanere aggiornato e connesso ovunque con le pagine di Calciopiù!







