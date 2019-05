Registrati | Login Login Username:



Dilettanti : Tre gare in anteprima dalla Domenica dei Dilettanti Inviato da Sonia Nuzzi 166 letture ) Tornano i campionati dilettantistici, torna Calciopiù e tornano le anteprime delle partite dei campionati di Prima e Seconda Categoria! Di seguito tre gare...



... giocate ieri e il relativi commenti:



PRIMA CATEGORIA – Gir. E

Montagnano – Rassina 1 - 0

MONTAGNANO: Brandi, Bertocci, Chiuchiolo, Vacchiano, Brandini, Giorgi, Settembrini (71’ Artini), Mazzoni, D’Abbrunzo, Lazzeroni (80’Maggini), Gerardini. A disp.: Foianesi J., Rossi, Piteo, D’Auria, Nocciolini, Foianesi T., Cetoloni. All.: Gianluca Scarnicci.

RASSINA: De Marco, Borghesi, Aquilano (68’ Astara), Vuturo (81’ Checcaglini), Bicchi, Razzoli, Fani, Beoni, Ristori (51’ D’Onofrio), Shabani, Terrazzi (58’ Ricci). A disp.: Cutini, Innocenti, Del Pasqua, Ardimanni, De Luca. All.: Luca Beoni.

ARBITRO: Yassine Nassari sez. Valdarno.

RETE: 5’ Lazzeroni.



Dopo la doppia sosta pasquale, il Rassina di Mister Beoni fa visita al Montagnano di Mister Scarnicci, una gara nella quale le due squadre hanno poco da chiedere: i padroni di casa, oramai salvi cercano di consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Rassina oramai terzo in classifica, anche in caso di vittoria può difficilmente arrivare il Lucignano. Brutta gara quella disputata dai ragazzi di Beoni, con il primo tempo tutto a favore dei padroni di casa, con il Rassina che le poche volte che si è presentato dalle parti di Brandi non ha mai centrato la porta. Inizia la partita e già al primo minuto il Montagnano sfiora il gol del vantaggio con Lazzeroni, che supera un difensore fa partire il tiro che viene prontamente bloccato dal bravo De Marco. Al 5’ questa volta Lazzeroni non fallisce, palla perfetta ricevuta da Settembrini che colpisce in maniera impeccabile e spiazza l’incolpevole estremo difensore casentinese. Al 7’ sempre Lazzeroni scatenato questa volta mette a lato del portiere. Al 10’ si vede per la prima volta il Rassina in avanti, Borghesi serve Shabani che però non aggancia bene e mette fuori. Al 15’ Terrazzi serve una palla ghiotta a Beoni che non colpisce bene e mette fuori. Al 31’ tiro al volo di Beoni con la palla bloccata da Brandi. Al 35’ Razzoli servito dalla fascia di testa mette fuori di poco. Termina il primo tempo con il Rassina in avanti per cercare il pari che però non arriva. Secondo tempo sulla falsa riga del primo dove praticamente si è un po' giocato solo nei primi dieci minuti e poi le due squadre si sono completamente spente. Al 50’ un bel tiro di Lazzeroni viene neutralizzato da De Marco. Al 55’ confusione nella difesa del Rassina per un fuorigioco non rilevato dall’arbitro per poco non ci scappa il raddoppio dei padroni di casa, bravo de Marco a neutralizzare Settembrini solo davanti a lui, sulla ribattuta Bicchi salva di nuovo la propria porta sulla riga di testa, successivamente l’arbitro non rileva un possibile fallo in area del portiere del Rassina e fa proseguire, tra le proteste dei padroni di casa. Da questo momento in poi e per tutta l’ultima mezzora del secondo tempo le due squadre non si sono viste. Gara mediocre quella disputata dalla squadra Casentinese che ha già la testa proiettata verso i play off.







SECONDA CATEGORIA – Gir.B



Pescia - Ponte A Cappiano 1-1

PESCIA: Cirlig, Iammelli, Danesi (Vitelli), Maltagliati, Baveresi, Biagi J., Ancona (Ruberti), Biagi M., Bottaini (Cortesi A.), Lera, Cortesi G. (Pagni). Panchina: Sorini, Scaffai, Moroni, Gliori. All.: Bendinelli.

PONTE A CAPPIANO: Riccioni, Polimeni, Betti (Meliani), Dani, Bertini, Rovini, Giyly, Mandorlini, Cenci, Ivone (Marchetti), Ezhishvili (Bonamici). Panchina: Labruna, Sichi, Meacci, Parlagreco. All.: Marchetti.

ARBITRO: Prashan Seneviratna di Pontedera.

RETI: 31' Biagi M., 61' rig. Ivone.

NOTE: ammoniti per Biagi J., Iammelli e Bertini.



Gara combattuta nel primo tempo, su di un campo reso pesante per l'acquazzone che si è abbattuto sul “Veneri” pochi minuti prima dell'inizio. Le due squadre si danno battaglia fin dai primi minuti di gioco. Al 9' azione personale di Giyly che si accentra in area e lascia partire un tiro a girare che sfiora l'incrocio dei pali. Al 17' Mandorlini fa partire un violento tiro da fuori che si spegne non di molto a lato. Al 20' grande occasione per Cenci, che servito in area prova un potente diagonale che Cirlig respinge con bravura. Al 23' cross dalla sinistra di Bottaini, interviene Cortesi G. che al volo manda di poco alto. Al 30' tiro dai 30 metri di Lera a lato. Al 31' altra discesa sulla sinistra di Bottaini che mette in mezzo, bel tiro di controbalzo di Biagi M. che portava in vantaggio i rossoneri, 1-0.

Nel secondo tempo il campo è sempre più pesante, i fiorentini premono di più, trovano il pareggio su rigore e cercano la vittoria, tuttavia il Pescia controlla bene e porta a casa il punto che permette la matematica permanenza in Seconda Categoria. Al 57' tiro di Mandorlini alto sopra la traversa. Al 61' intervento a respingere un pallone di Biagi J. che colpisce di mano, rigore che Ivone trasforma spiazzando Cirlig. Il Cappiano cerca di spingere per vincere la gara, ma i pesciatini controllano bene senza rischiare niente e non forzando per non scoprirsi. Finisce 1-1.





Meridien Larciano – Atl.Santacroce 4-3

MERIDIEN LARCIANO: Poggetti, Fresta, Panelli (74’ Calvani), Giampieri (62’ Giovannelli), Zingarello, Pieraccini (67’ Calistri), Lomonte (83’ Lazzeretti), Accardi, Degl’Innocenti, Sorini (78’ Di Biase), Romani. A disp.: Tafani, Cavati, Treppiedi, Piscitelli. All.: Walter Cerofolini.

ATL.SANTACROCE: Martini L., Sermi (88’ Kapidani), Grossi, Pagano, Moriani (91’ Chaouri), Benericetti, Giannoni (62’ Cherrini), Frangioni, Becherucci, Signorini (77’ Bagnoli), Martini M. A disp.: Bruni, Hithi, Gozzi, Balla. All.: Luigi Lamorte.

ARBITRO: Francesco Gravina di Viareggio.

RETI: 15’ Martini M., 48’ Accardi, 53’ Becherucci, 77’ Zingarello, 86’ Degl’Innocenti, 95’ Chaouri, 99’ Giovannelli.

Arriva più che in extremis la vittoria del Meridien Larciano nei confronti dell’Atletico Santacroce! La squadra di Cerofolini, per due volte in svantaggio, ribalta la situazione a 4 minuti dalla fine con Degl’Innocenti ma non riesce a tenere il vantaggio e subisce il 3-3 in pieno recupero. Quando tutto sembra perduto, ecco il “colpo di coda” dei padroni di casa, che trovano il gol – vittoria al 99’ con Giovannelli. E’ una vittoria che vale moltissimo, perché contemporaneamente la capolista Academy Porcari non va oltre il pareggio in bianco a Castelfranco, quindi il distacco dalla vetta si riduce a un solo punto ad una sola giornata dal termine del campionato. Domenica prossima saranno 90 (e più) minuti da brivido, con le due squadre impegnate, rispettivamente: il Meridien sul campo della Giovanile Sextum e l’Academy in casa contro il Chiesina Uzzanese. Da non perdere!





