Registrati | Login Login Username:



Password:





Hai perso la password?



Registrati ora! Menu principale News

Archivio

Sondaggi

Galleria foto

Siti utili

Link to Us

Recapiti e-mail

Lavora con noi

Abbonarsi Gold Partners

















Speciali : La Storia del Firenze Ovest Inviato da ValerioPieraccini 121 letture ) Continua il nostro viaggio nella storia delle società. Oggi parliamo di Firenze Ovest, una Polisportiva nata giusto 100 anni fa come sezione calcio!



La Società Sportiva Rapid Peretola nasce, come sezione calcio, nel 1919 quando tale sport era agli albori e non organizzato, specialmente a livello dilettantistico, su scala nazionale; partecipa a vari campionati o tornei a carattere vicinale nel periodo fra le due guerre. Il campo sportivo di Peretola era di proprietà della Società.

Con l’avvento del regime fascista il campo sportivo fu requisito divenendo di proprietà del partito fascista ed alla fine della guerra, come tutti i beni di tale partito, passò al Demanio dello Stato.

Al termine della 2a guerra mondiale tale impianto fu assegnato di nuovo alla Società Rapid Peretola che ebbe in tale periodo un notevole sviluppo, passando dalla 2a categoria alla Promozione, all’epoca a girone unico a carattere Regionale e divenendo una delle Società più importanti di Firenze sotto la guida del Presidente Dott. Giuseppe Fiani coadiuvato dal Vice Alvaro Fiaschi. Memorabile risultò la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, competizione a carattere Nazionale, del 1957 quando fu eliminata in Semifinale dal Chioggia Sottomarina .



Alla fine degli anni 60 il settore dilettantistico attraversò un periodo di crisi, fu in tale periodo che si cominciò a pensare ad una fusione fra diverse Società della zona. Nacque così nel 1972 la Polisportiva Firenze Ovest, fusione fra Rapid Peretola, Brozzi Calligaris e Polisportiva Novoli. Dei dirigenti delle tre Società che confluirono nella Polisportiva Firenze Ovest sono da menzionare oltre ai sunnominati Dott. Fiani e Fiaschi anche il Sig. Ramalli Aristide, il quale è stato per decenni il responsabile dell’impianto di Peretola e, provenienti dal Brozzi Calligaris, il mitico Giuseppe Paoli, meglio conosciuto come “Giuseppotto”, al quale è stato intitolato dalla Commissione Toponomastica il nuovo campo sportivo di Brozzi. Infaticabile esempio di volontariato, a lui si devono la nascita di due nuovi spogliatoi e la prima illuminazione dell’impianto di Brozzi. Da ricordare anche Adolfo Palchetti, Giovanni Biagiotti e Sergio Baldazzi. Infine provenienti dalla Polisportiva Novoli, Berti Ugo che fu il primo Presidente della Polisportiva, Parrini Luciano e Ciappi Giampiero, attuale Presidente Onorario.



Nel 1979 la Pol. Firenze Ovest fu promossa al Campionato di 1a Categoria al quale partecipò per sei anni fino alla vittoria del 1986 ed al passaggio nel Campionato di Promozione. A quel punto il Campo di Peretola divenne piccolo (infatti per le sue dimensioni mt. 100 x 54, non poteva ospitare gare di categorie superiori) e vista l’impossibilità di poterlo allargare fu deciso il trasferimento della squadra Dilettanti sul campo sportivo di Brozzi, anch’esso piccolo, ma grazie al maggiore spazio del campo per destinazione fu possibile portarlo alle dimensioni di m.100 x 60.



Nel 1991 fu istituito il Campionato Regionale di Eccellenza al quale la Polisportiva, piazzatasi al 3° posto nel precedente campionato di promozione, ebbe la possibilità di partecipare assieme a tutte le migliori squadre dilettantistiche della Toscana ed anche al Livorno, retrocesso in tale categoria per fallimento societario. La squadra fu retrocessa dopo un memorabile spareggio con il Forte dei Marmi perso ai rigori dopo il 16° rigore ad oltranza. Comunque l’anno successivo, vincendo il campionato di Promozione, fu riammessa in Eccellenza, dove è restata fino al 2002, quando ha avuto due retrocessioni consecutive finendo in 1a Categoria. Nel 2007 vincendo il campionato di 1a è tornata in Promozione dove milita attualmente.



Naturalmente durante tutto questo periodo la Società ha sempre avuto riguardo anche per la Scuola Calcio ed il Settore Giovanile, vincendo due campionati Regionali Juniores e sfornando una serie di giocatori che hanno raggiunto importanti traguardi nel Settore Professionistico, fra i quali:

Di Stefano Oliviero, attaccante, che ha militato nel Prato, nella Lucchese (Serie B) e nel Palermo. Attualmente quotato allenatore;

Berti Gianluca, portiere, che ha militato in Serie C nel Prato e nell’Olbia, in Serie B con il Genoa, in Serie A con la Roma, l’Empoli e la Fiorentina. Ha terminato la carriera nel Cesena.

Guzzo Emanuele, difensore, dalle giovanili della Fiorentina in Serie B con Lucchese, Piacenza e Siracusa.

Andreotti Paolo, centrocampista, che ha militato in serie B con la SPAL ed il Pisa.

Sarti Alessio, portiere, che ha militato nel Parma, Prato, Ravenna, Arezzo e Cesena.

Viviano Emiliano, dalle giovanili con la Fiorentina a titolare del Brescia e della Nazionale Olimpica di Casiraghi, ha militato nell’Inter, nel Palermo, nell’Arsenal e tutt’ora è titolare alla Sampdoria.

Infine l’attuale Presidente Sig. Colzi Piero è stato allenatore del Settore Giovanile nel Brozzi e nella Cattolica Virtus ed ha tenuto a battesimo diversi campioni fra i quali Paolo Rossi ed è stato selezionatore per la FIGC Toscana della squadra Giovanissimi Campione d’Italia nel 1973.



fonte: sito ufficiale Firenze Ovest







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli





Info generali | Copyright | Info Privacy | Disclaimer | Regolamento | Contatti