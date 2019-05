Cambia l'orario d'inizio della gara di finale della Coppa Provinciale di Terza Categoria in programma domani, mercoledì 1 maggio, alle Due Strade...





...a Firenze: non più le 19.30 ma le 18.00!



Se la contenderanno, dopo le semifinali di mercoledì scorso, le formazioni di Giovani Via Nova e Sporting Viareggio, che hanno eliminato, rispettivamente, il Palazzo del Pero e Il Romito.



Dirigerà l'incontro il signor Adil Bouabid di Prato.





Quanto alla partita, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse la parità, verranno effettuati due tempi supplementari di 15’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità, si eseguiranno i calci di rigore.