Interviste : Biagio Pagano, stagione positiva per il Montecatini Inviato da ValerioPieraccini 132 letture ) Attaccante di qualità ed esperienza, Biagio Pagano ci parla della stagione che ha vissuto tra Atletico Cenaia e Valdinievole Montecatini...



...Classe 1983, vanta apparizioni tra massima serie (con Atalanta e Sampdoria) e cadetteria (Bari, Rimini, Reggina, Livorno, Atalanta, Nocerina, Torino e Modena).



Biagio, che stagione è stata la tua?

“La prima parte non è stata positiva, in quanto al Cenaia non sono riuscito ad esprimermi al meglio, anche per alcuni problemi in società. Successivamente, il passaggio al Montecatini, ed una seconda parte d’annata abbastanza positiva. Forse avremmo potuto ottenere qualcosa di più verso la fine del campionato e credo che avremmo meritato di disputare i play-off”.



Sai darti una spiegazione circa il motivo per cui non siete riusciti a raggiungere gli spareggi-promozione?

“Niente di particolare; abbiamo perso quasi tutti gli scontri diretti e questo dato ha fatto la differenza. C’è mancata anche un po' di esperienza, perché molte partite importanti non siamo riusciti a terminarle in 11. Credo comunque che sia stata una stagione più che positiva al Montecatini”.



Valerio Pieraccini







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 1 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 1



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 1 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli