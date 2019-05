Oggi, per la nostra rubrica del giovedì "Il Viaggio negli Stadi" parliamo dello stadio "F.lli Brocchi", l'impianto sportivo che ospita l'AC Bibbiena, che milita in Promozione, e il suo settore giovanile.







Il campo "Fratelli Brocchi" è la struttura sportiva principale dell'A.C. BIBBIENA, ed è utilizzato sia per la Prima Squadra che per il settore giovanile. Si tratta di un campo in erba naturale, che si trova in Viale Michelangelo, 214 a Bibbiena Stazione (Ar).



L'intitolazione dell'impianto ai Fratelli Brocchi (Valerio e Graziano) è avvenuta nel 2010, successivamente alla richiesta formulata dalla società aretina nel marzo del 2007, per onorare la memoria dei due fratelli, appunto Valerio e Graziano Brocchi, che "... avevano attivamente contribuito alla realizzazione della struttura stessa e a farla apprezzare e frequentare da un buon numero di giovani praticanti della zona."....













fonte: sito ufficiale AC Bibbiena