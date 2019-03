E' in programma per questo fine settimana la ventunesima giornata del campionato Primavera 1 e il consueto anticipo del venerdì riguarda questa settimana la Fiorentina...





...che affronta il Sassuolo.

Ecco la cronaca della partita:





Fiorentina - Sassuolo 0-1

FIORENTINA: Ghidotti, Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Simonti, Fiorini, Hanuljak (62' Gorgos), Beloko, Montiel (85' Longo), Koffie (62' Maganjic), Vlahovic. A disp.: Chiorra, Dutu, Pierozzi, Ponsi, Pierozzi N., Toure, Nannelli, Bocchio, Kukovec. All.: Emiliano Bigica.

SASSUOLO: Turati, Joseph (73' Fiorini), Aurelio, Ghion, Pilati, Perazzolo, Oddei, Marginean (73' Ahmetaj), Pellegrini (81' Mattioli), Raspadori, Viero. A disp.: Campani, Bellucci, Ferraresi, Merli, Masangu, Steau, Giordano. All.: Turrini.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

RETI: 91' Ahmetaj.



La Fiorentina torna in campo dopo il clamoroso successo ottenuto la settimana scorsa contro l’Inter che l’ha proiettata al secondo posto in classifica, e lo fa contro un’avversaria, il Sassuolo, che non se la sta passando troppo bene in campionato, reduce dalla sconfitta del turno precedente contro l’altra toscana, l’Empoli.

Si gioca al “Bozzi” delle Due Strade, il fischio d’inizio del signor Tremolada è arrivato puntuale alle 14.30. I primi minuti di gioco sono equilibrati, un po’ confusi, senza grosse emozioni. La prima vera azione importante è della Fiorentina al 21’ e capita a Vlahovic che scaglia un sinistro insidioso che termina alla sinistra della porta di Turati. Il Sassuolo non si accontenta del ruolo di sparring – partner e tenta qualche sortita insidiosa in avanti, soprattutto nel finale di tempo, prima con Oddei poi con Pellegrini, che provocano qualche brivido alla difesa viola. I primi 45 minuti si chiudono senza gol.

Alla ripresa del gioco dopo l'intervallo, il filo conduttore della partita non cambia: la Fiorentina appare un po' confusa, il Sassuolo cerca di farle male e si rende pericoloso, come all'8' quando Raspadori ha l'opportunità da calciare una punizione dal limite, ma né la prima conclusione, né la ribattuta dopo la respinta della barriera, hanno buon esito. La squadra emiliana insiste in attacco e al 18' sfiora il gol con Oddei.

Scampato il pericolo, la Fiorentina si scuote e si riversa in attacco, dove mancava da diversi minuti e prima Beloko (65') e poi Montiel (67') vanno vicinissimi al gol. Poco dopo la mezzora la palla buona capita a Beloko, ma la sua conclusione potente termina a fil di palo. E' un buon momento per la Fiorentina, ma il Sassuolo è in partita e non disdegna qualche ripartenza insidiosa. Come all'80' quando Pellegrini si fa trovare pronto su un invitante cross e indirizza in rete, ma commette fallo sul difensore viola e l'arbitro giustamente annulla. Cinque minuti dopo l'occasione clamorosa capita alla Fiorentina con Longo, che di testa devia verso la rete, la palla termina di pochissimo fuori. Si va verso la fine sul punteggio di 0-0, ma a tempo già scaduto, ecco la "zampata" del Sassuolo, che passa in vantaggio con Ahmetaj, che raccoglie un passaggio smarcante di Oddei e sigla senza difficoltà il gol - partita.

La Fiorentina spreca così l'occasione di rimanere agganciata alla capolista Atalanta, fra l'altro attesa domani da un incontro non facile sul campo della Roma, vanificando l'impresa di Milano di pochi giorni fa...





Questo il dettaglio delle altre gare in programma in questo fine settimana:

Milan – Palermo

sabato 2 marzo ore 11.00

Roma – Atalanta

sabato 2 marzo ore 11.00

Juventus – Inter

sabato 2 marzo ore 13.00

Cagliari – Chievo

sabato 2 marzo ore 14.30

Empoli – Torino

sabato 2 marzo ore 14.30

Udinese – Genoa

sabato 2 marzo ore 14.30

Sampdoria – Napoli

domenica 3 marzo ore 10.00