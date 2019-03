La commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori della categoria Giovanissimi Regionali, convocati per martedì 5 marzo alle ore 14,00 (Inizio gara ore 15)...





... presso il campo “Nesi” a Tavarnuzze (FI), per disputare una gara amichevole contro i Giovanissimi Regionali della società Impruneta Tavarnuzze per formare la rappresentativa che parteciperà al 58° Torneo delle Regioni.



BELLARIA CAPPUCCINI: LOTTI Iacopo

C.S. SCANDICCI: ALECCE Lapo, BRUNI Michelangelo, ONGARO Francesco

IMPRUNETA TAVARNUZZE: FABIANI Paolo

LASTRIGIANA: BARDI Federico, LEONCINI Mattia

PIETÀ 2004: SEBASTIANO Luca

MARGINE COPERTA: VIGNOZZI Alessio

CATTOLICA VIRTUS: BARTOLOZZI Edoardo, BIGOZZI Yuri

SANGIOVANNESE: BILLI Matteo, UNGHERIA Yuri

SESTESE CALCIO: AMMENDOLA Niccolò, CIOTOLA Ivan, NOCENTINI Gabriele

TAU ALTOPASCIO: CECILIA Tommaso, DI VITA Giona Flavio, MANFREDI Marco, QUILICI Nico

Consigliere Regionale Responsabile Rappresentativa: Stefano RICCOMI

Commissario Tecnico: Roberto CHITI

Dirigente Accompagnatore e Segretario: Alessandro CAMMILLI

Preparatore Portieri: Massimo CAMMILLI

Medico: dott. Giampaolo ANDROSONI

Massaggiatore: Oscar GIRARDI

Addetto Materiale Sportivo: Patrizio NUVOLI