La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori della categoria Juniores convocati per martedì 5 marzo alle ore 13.45 (inizio gara ore 15.00) presso lo stadio “Bozzi”...



...in via S. Borgonovo a Firenze, per disputare una gara amichevole contro la Berretti del Città di Pontedera. Ecco l’elenco:



ARMANDO PICCHI: ANDOLFI Tommaso

BALDACCIO BRUNI: TORZONI Claudio

CASTELNUOVO GARFAGNANA: EL HADOVI Amine

COLLIGIANA: PISANESCHI Andrea

CUOIOPELLI: BENVENUTI Lorenzo

FORTIS JUVENTUS: CASSAI Samuele

FUCECCHIO: CENCI Federico

GAMBASSI: PAOLI Niccolo’

GRASSINA: CATTANI Alessandro

GROSSETO: PIZZUTO Claudio

JOLLY MONTEMURLO: CORTONESI Edoardo

LASTRIGIANA: D’ANGELO Paolo Alberto, DEL PELA Niccolo’

MONTECATINI VALDINIEVOLE: BELLINI Mattia

MONTESPERTOLI: MAZZONI Leonardo

NUOVA FOIANO: CRISTOFOLETTI Tommaso, VICHI Lorenzo

PORTA ROMANA OLTRARNO: CALOSI Giovanni

PRO LIVORNO SORGENTI: BULLI Filippo

REAL CERRETESE: MORDAGA’ Federico

SESTESE CALCIO: TESTAGUZZA Tommaso

SIGNA: FI CARRA Vincenzo

Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa: MARIO TRALCI

Commissario Tecnico: UBERTO GATTI

Coordinatore Rappresentativa: PIERO MORGENNI

Medico: dott. ALFREDO MANISCALCO

Dirigenti: MAURO BAMBI ed ENRICO VANNINI

Massaggiatori: GIULIANO PIERI e LUIGI NARDINELLI

Addetto Materiale Sportivo: ROBERTO PALCHETTI