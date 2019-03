Nella riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscano dello scorso 1 febbraio, è stata valutata la possibilità di introdurre in via sperimentale, anche



...nel campionato di Promozione, per la stagione sportiva 2019/20, il meccanismo dei play off allargati fino alla 7ª squadra classificata, come avviene nel campionato di Eccellenza.

A tal proposito nei prossimi giorni sarà inviato dal C.R.T. tramite mail a tutte le Società in organico del Campionato di Promozione, un apposito modulo relativo a tale proposta, al fine di verificare il loro effettivo interesse.



La redazione di Calciopiù, attraverso il suo profilo Instagram calciopiu.1982, pubblicherà online nei prossimi giorni un sondaggio sull’argomento, ovviamente senza alcuna valenza ufficiale, ma rappresentativo per sondare comunque il parere di una fetta di utenti legati al mondo del calcio dilettantistico. Tenete d’occhio IG!