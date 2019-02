E' stata giocata oggi anche la terza giornata del "Trofeo Toscana - Torneo Regionali Orlandi" per Rappresentative Provinciali della categoria Allievi B 2003; ecco il riepilogo:



D.P. Livorno-D.P. Massa Carrara 1-1

D.P. LIVORNO: Pierini (P.a. Sorgenti), Gradassi (Ardenza), Pedrali (Sporting Cecina), Barlettani (Sporting Cecina), Coppetta (Atletico Piombino), Martelli (Atletico Piombino), Colombini (Prolivorno Sorgenti), Sottoscritti (Prolivorno Sorgenti), Presta (Venturina), Del Conte (Venturina), Fotino (Sporting Cecina). A disp.: Basile (Ardenza), Gianfranchi (Prolivorno Sorgenti), Okyiere (Vada), Porcu (Armando Picchi), Mauriello (Ardenza), De Gregorio (Atletico Piombino), Zanatta (Portuale Guasticce), . All.: Gino Rusconi.

D.P. MASSA CARRARA: Pallai (San Marco Avenza), Pennucci (Aullese), Berettieri (Aullese), Pizziconi (Don Bosco Fossone), Mosti (Massese), Plicanti (Pontremolese), Lombardo (Aullese), Bortolasi (Aullese), Rossi (San Marco Avenza), Biselli (San Marco Avenza), Pallai (San Marco Avenza). A disp.: , Pieroni (Massese), Giannetti (Don Bosco Fossone), Formentini (Pontremolese), Braida (San Marco Avenza). All.: Giorgio Cricca.

ARBITRO: Nicola Mori di Livorno.

RETI: Biselli, Fotino.



D.P. Pisa-D.P. Grosseto 0-2

D.P. PISA: Sbrana (Navacchio Zambra), Catalano (Calci), Di Giulio (Navacchio Zambra), Rocchi (Calci), Guerra (Santa Maria A Monte), Bertini (Fornacette Casarosa), Moretti (Colline Pisane), Brattoli (Bellaria Cappuccini), Arcolini (Oltrera), Ganetti (Oltrera), Mori (Calci). A disp.: Ribechini (Bellaria Cappuccini), Biondi (Forcoli Valdera), Costamagna (Forcoli Valdera), Amatore (Forcoli Valdera), Coppola (Fornacette Casarosa), Andreini (Colline Pisane), Giaquinto (Oltrera), Orazio (Bellaria Cappuccini). All.: Giancarlo Cuppoletti.

D.P. GROSSETO: Terribile (Nuova Grosseto Barbanella), Porciani (Gavorrano), Angeli (Argentario), Rosini (Sauro Rispescia), Curcio (Gavorrano), Pulz (Sauro Rispescia), Antongini (Albinia), Ibraimi (Giovanile Amiata), Bognomini (Giovanile Amiata), Vettori (Albinia), Verrengia (Sauro Rispescia). A disp.: Massetti (Invicta Grosseto), Barbini (Albinia), Berti (Paganico), Calussi (Albinia), Salazar (Sauro Rispescia), Angiolini (Grosseto), Torti (Grosseto), Valente (Grosseto), Gorelli (Massa Valpiana). All.: Pietro Magro.

ARBITRO: Alessio Ghelardoni di Pisa.

RETI: 15° Verrengia, 23° Vettori.



D.P. Firenze-D.P. Prato 3-1

D.P. FIRENZE: Pesucci (Valdarno F.c.), Bernardini (Sporting Arno), Barsi (Giov. Fucecchio), Giampaia (Lastrigiana), Ficini (Scandicci), Gentili (Cattolica Virtus), Carfora (Cattolica Virtus), Landi (Floria 2000), Caleca (Fortis Juventus), Sitzia (Sestese), Minischetti (Floria 2000). A disp.: Romano (Impruneta Tavarnuzze), Pecorai (Affrico), Calcinai (Valdarno F.c.), Bonini (Scandicci), Giovannoni (Affrico), Ermini (Sestese), Florea (San Donato Tavarnelle), Fejzaj (Giov. Fucecchio), Panerai (Audax Rufina). All.: Francesco Donzelli.

D.P. PRATO: Mardale (Coiano Santa Lucia), Ingoglia (Jolly Montemurlo), Brafa (Coiano Santa Lucia), Amerini (Maliseti Tobbianese), Sarti (Virtus Comeana), Gaggini (Pieta 2004), Robi (Maliseti Tobbianese), Fani (Coiano Santa Lucia), Zuan (Zenith Audax), Vollero (Zenith Audax), Miranda (Zenith Audax). A disp.: Corradi (Maliseti Tobbianese), Lucarini (Giovani Impavida Vernio), Scappini (Pieta 2004), Guidoreni (Pieta 2004), Arcorio (Virtus Comeana), Greco (Prato Nord). All.: Costantino De Gori.

ARBITRO: Manuel Erriquez di Firenze.

RETI: Zuan, 42° Carfora, 75° Minischetti, 80° Ermini.



D.P. Siena-D.P. Arezzo 0-3

D.P. SIENA: Bacciottini (Poggibonsi), Ciacci (Mazzola Valdarbia), Nasca (Gracciano), Seghedoni (San Miniato), Valsecchi (Poggibonsi), Sarri (Siena Nord), Radi (Siena Nord), Vannini (Monteriggioni), Piccini (Sinalunghese), Cappelli (Monteriggioni), Criscenti (Mazzola Valdarbia). A disp.: Pepi (Asta), Brandini (San Miniato), Provvedi (Monteriggioni), Ciribello (San Miniato), Bartalini N. (Gracciano), Giubbi (Asta), Ventrone (Mazzola Valdarbia). All.: Duccio Bellaccini.

D.P. AREZZO: Palazzini (Bibbiena), Catacchini (Sangiovannese), Tozzi (Bibbiena), Amatucci (Castiglionese A.s.d.), Grandi (Aquila Montevarchi), Del Santo (Olmoponte Arezzo), Fabbrini (Sangiovannese), Pagliaro (Olmoponte Arezzo), Cincinelli (Bibbiena), Tacchini (Aquila Montevarchi), Zyberi (Terranuova Traiana). A disp.: Palazzi (Santa Firmina), Renzoni (Arno Castiglioni Laterina), Senaj (Arezzo F. Academy), Staiano (Sangiovannese), Rampini (Olimpic Sansovino), Ajdini (Olmoponte Arezzo), Koroveshi (Foiano), Zichi (Santa Firmina), Kebede (Aquila Montevarchi). All.: Giacomo Gallorini.

ARBITRO: Gabriele Notari di Siena.

RETI: Zyberi, Fabbrini, Cincinelli.



LE CLASSIFICHE AGGIORNATE



GIRONE A: D.P.Firenze (2 giocate) p.6, D.P.Arezzo (2 gioc.) p.4, D.P.Siena (3 gioc.) p.3, D.P.Pistoia (2 gioc.) p.2, D.P.Prato (3 gioc.) p.1.

GIRONE B: D.P.Grosseto (2 giocate) e D.P.Pisa (3 gioc.) p.4, D.P.Massa Carrara (3 gioc.) e D.P.Lucca (2 gioc.) p.3, D.P.Livorno (2 gioc.) p.1.