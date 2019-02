Sono state giocate nel primo pomeriggio le gare della terza giornata del "Trofeo Toscana - Torneo Orlandi" riservato alla rappresentative Giovanissimi B 2003; ecco le partite:



D.P. Livorno-D.P. Massa Carrara 9-1

D.P. LIVORNO: Buselli (Sporting Cecina), Vestri (Portuale Guasticce), De Cicco (Progetto Giovani I.elba), Pontilunghi (Venturina), Poli (Venturina), Testa (Academy Livorno), Romanacci (Prolivorno Sorgenti), Lenzi (P.a. Sorgenti), Cafshi (Armando Picchi), Cerri K. (Academy Livorno), Lucarelli (Portuale Guasticce). A disp.: Bianchi (Academy Audace), Buonaccorsi (Academy Livorno), Riccobono (Sporting Cecina), Mazzantini (P.a. Sorgenti), Andreucci (Sporting Cecina), Neri (Venturina), . All.: Claudio Bellandi.

D.P. MASSA CARRARA: Castelbuono (Don Bosco Fossone), Mazzanti (San Marco Avenza), Pucci (Aullese), Roci (Massese), Tonelli (Aullese), Mazzucchelli (Atletico Carrara), Tiberti (Aullese), Tamagna (Pontremolese), Menchini (Massese), Menconi (San Marco Avenza), Caro L. (San Marco Avenza). A disp.: , Agnesini (Atletico Carrara), Micucci (Don Bosco Fossone), Tongiani (Massese), Forfori (Aullese). All.: Carlo Corrado Grassi.

ARBITRO: Sara Foresi di Livorno.

RETI: 5° De Cicco, 9° Cafshi, 13° Poli, 23° e 72º Cerri K., 29° Menconi, 34° Lucarelli, 59° e 74º Neri, 63° Romanacci.



D.P. Pisa-D.P. Grosseto 3-2

D.P. PISA: Santalucia (Oltrera), Bulleri (Migliarino Vecchiano), D Angiolella (Oltrera), Sardi (Ponsacco), Sandroni (Giov. Valdicecina), Luperi (San Giuliano), Tiozzo (Atletico Cascina), Cerrai (Forcoli Valdera), Carri (Navacchio Zambra), Carrai D. (Bellaria Cappuccini), Martinez De Jesus (Ponsacco). A disp.: Simoncini (Atletico Cascina), Barsotti (Forcoli Valdera), Crispino (Bellaria Cappuccini), Falaschi (Oltrera), Ciardelli (Porta A Lucca), Tavani (Porta A Lucca), Bruno (Bellaria Cappuccini), Ascione (Atletico Cascina), Studiati Berni (Pisa Ovest). All.: Vincenzo Parrinelli.

D.P. GROSSETO: Galeazzi (Orbetello), Tavarnesi (Sauro Rispescia), Sarzilla (Albinia), Paccagnini (Virtus Maremma), Fazzi (Giovanile Amiata), Arrigucci (Grosseto), Maruccia (Manciano), Passalacqua (Grosseto), Solari (Argentario), Cappelli (Sauro Rispescia), Conti (Sauro Rispescia). A disp.: Reali (Aurora Pitigliano), Palazzesi (Paganico), Bigliazzi (Albinia), Bodron (Giovanile Amiata), Tenci (Grosseto), Pisotta (Grosseto), Rocchi (Virtus Maremma). All.: Pietro Magro.

ARBITRO: Ciro Francesco D’Elia di Pisa.

RETI: Carrai D., rig. 12° Sardi.





D.P. Firenze-D.P. Prato 0-1

D.P. FIRENZE: Misuri (Sestese), Cosi (Galluzzo Oltrarno), De Ferdinando (Sestese), Divita (Floria 2000), Bruschi (Affrico), Giannotti (Floria 2000), Badii (Impruneta Tavarnuzze), Conticelli (Scandicci), Caprio (Fortis Juventus), Moriani (Sancascianese), Ignesti (Audax Rufina). A disp.: Moretti (Rinascita Doccia), Scarselli (Montelupo), De Luca (Fortis Juventus), Cinquina (Folgor Calenzano), Zuffanelli (Cattolica Virtus), Pecchioli (Affrico), Nicolosi (Sporting Arno), Mecca (Giov. Fucecchio), Giambra (Scandicci). All.: Massimo Benevieri.

D.P. PRATO: Giannone (Poggio A Caiano), Bini (Zenith Audax), Acquisti (Zenith Audax), Carku (Coiano Santa Lucia), Milani (Zenith Audax), Colzi (Tavola Calcio), Buemi (Viaccia), Silveri (Jolly Montemurlo), Mignacca (Coiano Santa Lucia), Buscema (Jolly Montemurlo), Colzi (Jolly Montemurlo). A disp.: Velleca (Virtus Comeana), Menichetti (Pieta 2004), Bembo (Maliseti Tobbianese), Paperini (Galcianese), Verdiani (Viaccia), Sinaj (Coiano Santa Lucia), Marchetti (Galcianese), Sarno (Galcianese). All.: Francesco Longo.

ARBITRO: Andrea Failla Rifici di Firenze.

RETE: 12° Silveri.





D.P. Siena-D.P. Arezzo 1-1

D.P. SIENA: Riccio (Poggibonsese), Tozzi (Mazzola Valdarbia), Caleri (Unione Pol. Poliziana), Dainelli (Poggibonsese), Lippi (San Miniato), De Luca (Mazzola Valdarbia), Cattich (Mazzola Valdarbia), Masaaf (Sinalunghese), Cavaletta (Sinalunghese), Forti (Pianese), Rinaldi (Siena Nord). A disp.: Cultrera (Asta), Cianciolo (San Gimignanosport), Muresan (San Gimignanosport), Aristei (San Miniato), Cianchi (Policras Sovicille), Spano (Policras Sovicille), Sclano (Pianese), . All.: Franco Rizzuto.

D.P. AREZZO: Barberini (Sangiovannese), Calvaruso (Arezzo F. Academy), Djaferi (Casentino Academy), Borgogni (Sangiovannese), Calosci (Aquila Montevarchi), Leti (Foiano), Croci (M.m. Subbiano), Nardi (Aquila Montevarchi), Giusti (Sangiovannese), Milani (Aquila Montevarchi), Sarracino (Casentino Academy). A disp.: Paoli Gioele (Casentino Academy), Fierli (Santa Firmina), Falsini F. (Santa Firmina), Gjoci (Cortona Camucia), Rossi (Sansovino), Mazzi (Bibbiena), Balliu A. (Cortona Camucia), Grifagni (Bibbiena). All.: Marco Bacciarini.

ARBITRO: Leonardo Vanni di Siena.

RETI: Croci, Forti.





LE CLASSIFICHE

GIRONE A: D.P.Prato p.7 (3 giocate), D.P.Pistoia p. 4 (2 gioc.), D.P.Firenze p.3 (2 gioc.), D.P.Siena (3 gioc.) e D.P.Arezzo (2 gioc.) p.1.

GIRONE B: D.P.Livorno (2 gioc.) e D.P.Pisa (3 gioc.) p.6, D.P. Massa Carrara (3 gioc.) e D.P.Lucca (2 gioc.) p.3, D.P.Grosseto (2 gioc.) p.0.