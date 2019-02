Varie : Il prossimo turno di Serie C dedicato a Davide Astori Inviato da Sonia Nuzzi 12 letture ) La Lega Pro e i suoi club ricordano il capitano. Il prossimo turno del campionato Serie C, infatti, sarà "dedicato" da squadre e tifosi alla memoria di Davide Astori.





" Il nostro calcio riesce ad unire le generazioni - spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - e come si è fermato il giorno della perdita di Davide, un campione nella vita e in campo, lo vuole ricordare nel prossimo turno di campionato, che coincide con il primo anniversario dalla sua scomparsa. Davide, che è sempre sceso in campo con orgoglio e passione ed ha militato anche in ex squadre di Serie C, è un esempio di Fair play e rappresenta tutto il calcio".







