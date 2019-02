Prima Cat. : Coppa Toscana: Lanciotto e Manciano in finale! Inviato da Sonia Nuzzi 397 letture ) E’ quasi tutto pronto, a Campi Bisenzio (Fi) e Manciano (Gr) per la disputa delle semifinali della Coppa Toscana di Prima Categoria. Rimanete connessi e vi aggiorneremo sulle partite in diretta!





Ecco i tabellini:

Lanciotto Campi – Rassina 2-1

LANCIOTTO CAMPI: Galluzzo, Petroni, Fenu, Landi, Marchesini, Cantini, Berillo, Cortini, Fabbri, Braschi, Di Cosimo. A disp.: Truschi, Ballerini D., Maddaloni, Tascini, Mugnaioni, Metteucci, Basso, Ceccarelli, Careri. All.: Fabio Donnini.

RASSINA: De Marco, Bicchi, Aquilano, Vuturo, Razzoli, Terrazzi, Fani, Beoni, D’Onofrio, Shabani, De Luca. A disp.: Cutini, Innocenti, Borghesi, Del Pasqua, Ricci, Andreucci, Ristori, Astara, Checcaglini. All.: Luca Beoni.

ARBITRO: Leonardo Labruna di Pontedera.

RETI: 58' Fenu, 89' Beoni, 91' Cortini.



Si parte con qualche minuto di ritardo per problemi ad una porta.

Il primo quarto d'ora è equilibrato e senza particolari emozioni. In questa fase arrivano però ben due cartellini gialli, forse un tantino eccessivi, per Di Cosimo e Beoni. La partita è spezzettata, non bella ma combattuta sul piano fisico. Probabilmente l'importanza della posta in palio frena un po' le gambe dei ventidue in campo, oltretutto il terreno di gioco non aiuta, fatto sta che si arriva all'intervallo senza azioni di rilievo da segnalare.

Nella ripresa la partita si vivacizza un po' e al 13' si sblocca: bello scambio Braschi - Fabbri e palla a Fenu che non si fa pregare e trafigge De Marco per il vantaggio campigiano! Al quarto d'ora Beoni prova a cambiare qualcosa e inserisce Ricci al posto di Fani, ma è di nuovo il Lanciotto a farsi pericoloso, mancando di poco il raddoppio con Braschi. Al 20' si vede in avanti la formazione aretina e un salvataggio di Petroni sulla linea di porta, impedisce il pareggio al Rassina. Ancora un cambio per Beoni, che manda in campo Ristori al posto di De Luca, ma di li a poco il Rassina rimane in 10 per l'espulsione di Terrazzi. Ora si fa dura per gli aretini, sotto di un uomo e di un gol...

Il Lanciotto, in superiorità numerica, va subito vicino al 2-0 con Berillo.

Terzo cambio per il Rassina: entra Borghesi esce Aquilano, ma sono ancora i padroni di casa a sfiorare il gol del (meritato) raddoppio, questa volta con Braschi. A tre minuti dalla fine arriva anche il quarto cambio per il Rassina, con Checcaglini al posto di D'Onofrio. Beoni tenta il tutto per tutto e il figlio in campo lo ripaga: al 44' infatti arriva il pareggio, su calcio di punizione. Un 1-1 che potrebbe pesare come un macigno sulle spalle del Lanciotto, che avrebbe meritato un vantaggio più consistente e si ritrova invece sul pari.

Ma la squadra di Donnini non si perde d'animo, riparte subito e riagguanta il vantaggio al 46' con Cortini, che nell'esultanza per il gol si fa male, ed è costretto ad uscire dal campo, al suo posto entra Tascini. Al 95' altra sostituzione per i campigiani, con Maddaloni che rileva Braschi.

Ma ora è finita, il Lanciotto può esultare per una vittoria in extremis ma stra-meritata!

A.F.





Manciano – River Pieve 2-1

MANCIANO: Ciaccia, Pappalardo, Marzi, Berna, Bresciani, Palmisani, Manini, Ballerini F., Brutti, Pallassini, Di Gennaro. A disp.: Deiana, Alborino, Clemente, Danso, Rosati, Mecja, Bernabini, Pieraccini, Fanari. All.: Renaioli.

RIVER PIEVE: Micchi M., Turri, Angeli, Byaze, Yalaini, Vignale, Satti, Vitelli, Haudi, Di Salvatore, Giannotti. A disp.: Maggi, Fontana, Catalini, Francesconi, Micchi L., Cristea, Condè, Pioli. All.: Micchi E.

ARBITRO: Juri Gallorini di Arezzo.

RETI: Satti, Brutti 2.



Dopo un primo tempo senza emozioni, la gara si anima intorno a metà ripresa: passa in vantaggio il River Pieve con Satti, pareggia quasi subito il Manciano con Brutti. Tutto da rifare quando mancano 20 minuti alla fine. Quando la gara sembra avviarsi ai supplementari, ecco il guizzo (il secondo) del bomber Brutti, che ribalta la situazione e porta in vantaggio il Manciano. E' lo strappo decisivo, quello che porta il Manciano in finale di Coppa Toscana!

Rammarico nelle file della River Pieve e per l'illusorio vantaggio a metà della ripresa, ma la squadra di Micchi può consolarsi col campionato, che la vede al comando del girone A da domenica scorsa dopo la vittoria contro i Diavoli Neri ed è attesa dalla gara casalinga di domenica prossima contro l'Orentano.





Ricordiamo che la finalissima è fissata per mercoledì 10 aprile allo stadio “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze.







