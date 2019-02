Eccellenza : Coppa Italia - Buon pari per il Montignoso in Emilia Inviato da Sonia Nuzzi 63 letture ) A Bagnolo in Piano (RE) è quasi tutto pronto per la disputa della prima gara delle fasi finali nazionali della Coppa Italia d’Eccellenza. La formazione toscana del Montignoso...



...è partita ieri alla volta di Bagnolo agli ordini di mister Matteo Gassani, anche se in panchina andrà il suo vice Sergio Rossi per la squalifica di Gassani.



Ecco le formazioni scese sul campo “F.lli Campari”:



Bagnolese – Montignoso 0-0

BAGNOLESE: Auregli, Capiluppi, Lionetti, Vernia, Oliomarini, Cocconi, Covili, Marani, Formato, Zampino, Faye. A disp.: Cottafavi, Farina, Raed Emam Shaban, Beqiraj, Hardy, Signoriello, Martino, Silipo, Aracri. All.: Gallicchio.

MONTIGNOSO: Frongillo, Ferri, Cinquini, Fassone, Signorini, Mussi Manuel, Piscopo, Scaramelli, Chiaramonti, Mussi Matteo, Geraci. A disp.: Alberti, Ferrari, Berti, Bertelloni, Barbieri, Grossi, Della Pina, Nigiotti, Tonazzini. All.: Rossi.

ARBITRO: Grieco di Ascoli Piceno, coad. da Cardinaletti di Jesi e Tonti di Ancona.



Al termine del primo tempo, Bagnolese e Montignoso sono ancora ferme sullo 0-0. Per i toscani l'occasione più ghiotta è stata la traversa colpita da Chiaramonti, ma Frogillo è stato bravo in qualche occasione a sventare gli attacchi dei padroni di casa.

Ad inizio ripresa la Bagnolese pareggia anche il conto dei legni colpiti, con la traversa di Formato.

E' stata una partita tutto sommato equilibrata, con cinque/sei occasioni importanti dall'una e dall'altra parte che hanno messo in mostra le qualità dei rispettivi portieri, ma per il Montignoso si tratta di un buon pareggio, contro una squadra che sulla carta era superiore, ma alla prova del campo si è rivelata alla portata.

Questo pareggio lascia aperto il discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma mercoledì prossimo, 6 marzo, sul sintetico di Romagnano,

Intercettato a fine partita, il diesse dei massesi Antonino Maccarone esterna la sua soddisfazione: "C'era un po' di preoccupazione nell'affrontare questa trasferta, la prima uscita a livello nazionale, ma alla resa dei conti abbiamo fatto la nostra parte e attendiamo con fiducia la gara di ritorno"."





IL RIEPILOGO DELLA GIORNATA



Finale – Canelli 0-2

Riposava: Varese



Dro Alto Garda – Calcio Caldiero Terme 0-1

Riposava: San Luigi



BAGNOLESE – MONTIGNOSO 0-0



Tolentino – Foligno (ore 19.00)



Nuorese – Team Nuova Florida 0-1



Amiternina – Tre Pini Matese 1-1



Audax Cervinara – Grumentum Val d’Agri 1-0

Riposava: Casarano



Corigliano Calabro – Licata 2-2







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 33 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 33



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 33 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli