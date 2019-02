lI Settore Giovanile e Scolastico della Toscana, nell’ottica di sviluppare e diffondere l’attività del calcio femminile, ripropone la “Festa Interprovinciale Femminile”...



... giunta al suo terzo appuntamento, riservata alla categoria Pulcini misti.



Sabato 2 Marzo, presso il palazzetto dello sport "Pala Alberto Galli" in via Bolzano 1 a San Giovanni Valdarno (AR), si incontreranno le bambine regolarmente tesserate nate negli anni 2008, 2009 e 2010 secondo il seguente programma:



Turno 1: convocazione ore 09:15

inizio attività ore 10:00 – 11:30



Turno 2: convocazione ore 10:45

inizio attività ore 11:30 – 13:00



Queste le convocate:



1º Turno

TOZZI CATERINA (Alberino)

BREMBILLA FRANCESCA (A.G.Dicomano)

ARTINI GLORIA, CAPPELLETTI ELENA e PANCHETTI CARLOTTA (Aquila Montevarchi)

CASINI LUCREZIA (Arezzo F.A)

MUGNAI ELEONORA (Atletico Levane Leona)

EVANGELISTALUCIA (Audax Rufina)

ALFARANO FRANCESCA e PIETRINI GIULIA (Bibbiena)

GIOMMARELLI CHIARA (Cortona Camucia)

SICURANZA MATILDE (Lucignano)

MONDOLA EVA (Marzocco Sangiovannese)

LA DONNA VIOLA e MAURA GIORGIA (Montalcino)

CASELLI PERLA, MUSINO NIKOLE e PAPINI LAURA (Neri)

COLUCCIO SOFIA ANGELINA e TOSONI OLIMPIA (Olimpic Sarteano)

DINI GIOIA e FUSAI VERBENI AMELIA (Orange Don Bosco)

MEARINI GINEVRA (Pianella)

DE CARLI JENNIFER (Pianese)

GUGLIELMUCCI GAIA (Poggibonsese)

LUCERA VIRGINIA (Rapolano Terme)

LOMBARDI SOFIA e POLETTA SOPHIE (San Giovanni Calcio a 5)

MEINI SARA e MUGNAINI SARA (San Miniato)

GRIPPO CHANEL E MORATO RODRIGUEZ MARINA LORET (Siena Nord)

ALBERTINI MIRA, MENICONI MICOL e VIVIANI ELISA (Torrita)

BERNARDI CHIARA, MORGENNI CAMILLA, PICCININI BEARZI NORA e SOTTILI ILARIA (Vigor Calcio Femminile)



2º TURNO

VALORI ALICE e VEZZANI ZOE (AICS Campo di Marte)

BASSILICHI MATILDE (Albereta San Salvi)

CAPPELLETTI MARIA VITTORIA e GURIOLI ALLEGRA (A.Galluzzo Oltrarno)

GAITO ANNA (Bagno a Ripoli)

AGOSTINI ALICE e CATALANI ALESSIA (Belmonte A.G.)

BARTOLINI TINA, CITTADINI OLIVA, GAVIRAGHI VIOLA, ROMANI SILVIA, SCALI EMMA e TACCETTI MIA (C.S.Lebowski)

BARDUCCI MATILDE, DE SILVA DEWA NESHMI, LIPPERS VALERIE e VANNINI ALIDA VIOLA (Fiesole Calcio)

AVITABILE MENDEZ SOFIA, BELLANI GIORGIA, BIANCHI SARA, CECCHI REBECCA, GELTRUDE ILARIA, GUARNIERI LISA FLORENCE, LA ROCCA NOEMI, LASTRAIOLI VIOLA, LECCHI GIADA, MARCA SOFIA, MARCHINI SARA, MAZZEI BRASCHI ADELE, NONVEL CAMILLA, ODDO LETIZIA, PACINI ELYSA SOFIA, PARATJA KLEA, PASCUCCI GIULIA VITTORIA e RAIMONDI GEMMA (Fiorentina Women’s)

SANTORO GIULIA (Firenze Sud S.C.)

FRANCHI EVA (Floria 2000)

VITALI NOEMI (Fortis Juventus)

MARINI CHIARA (Lastrigiana)

QERAZI GREJS (Laurenziana)

LASAGNI GIULIA (Mercatale A.S.D.)

CORONA CAMILLA e LONGO GIORGIA (Ponte Rondinella Marzocco)

VALENTI JENNIFER (S.Piero a Sieve)

PAGGETTI SONIA (Sales)

RAMERINI DENISE (S.Donato Tavarnelle)

FAVATI SARA (San Frediano Calcio)

MAGAZZINI EMILY (Sancascianese)



Durante la mattinata verranno svolte varie attività come giochi di abilità tecnica e delle mini partite.