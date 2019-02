Si svolgeranno oggi le due gare di semifinale della Coppa Italia di Serie D. La rappresentante toscana Aquila Montevarchi è stata eliminata al turno precedente...



... per cui non ci sono squadre della nostra regione. Queste le gare in programma:



Mantova – Matelica ore 14.30

Giulianova – Messina ore 20.30