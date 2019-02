Varie : Grande festa domenica a Paperino per il "3° Trofeo Carnevale" Inviato da Sonia Nuzzi 17 letture ) Giornata memorabile per il Paperino San Giorgio. Il sodalizio del presidente Sauro Pratesi ha ospitato domenica 24 febbraio il “3° Trofeo Carnevale di Paperino”...



...al quale hanno partecipato l’ACF Fiorentina, l’F.C Bologna e l’A.C. Perugia, oltre alla società di casa.

Il torneo Nazionale è stato dedicato alla categoria Pulcini I anno, cioè bambini nati nel 2009 che giocano 7 contro 7. Come sempre accade in questi casi, è stato chiesto alle società professioniste ospitate di partecipare con l’annata successiva, quindi con bambini nati nel 2010. La formula è stata quella di un quadrangolare all’italiana con due tempi da 10 minuti per mini-partita. Al termine delle gare tutti i bambini partecipanti sono stati protagonisti di una scivolata dai mille colori sotto gli occhi del numeroso pubblico presente. La giornata è proseguita prima col pranzo al vicino circolo di Paperino, raggiunto a piedi da tutti i 150 partecipanti allo stesso tra atleti, dirigenti, istruttori e genitori; poi con la premiazione a cura del Sindaco di Prato Matteo Biffoni e dall’assessore al Bilancio Monia Faltoni.

La classifica finale ha visto trionfare la Fiorentina a punteggio pieno a quota 9 punti. Al secondo posto si è piazzato il Bologna con 6 punti. Al terzo, sorprendentemente, il Paperino San Giorgio con 3 mentre il Perugia ha chiuso al quarto posto.

Decisive le prime due sfide giocate contemporaneamente alle 10 al Comunale di Paperino, in cui la Fiorentina ha battuto di misura per 2-1 il Bologna, mentre la squadra di casa è riuscita a battere il Perugia Football Academy alla quale è affiliata da ormai 3 anni.

Tre i premi individuali assegnati : il miglior portiere è stato Leo Artusi del Paperino San Giorgio, protagonista di ottime parate in tutte e tre le sfide giocate. Anche il vincitore del premio “miglior cannoniere” è andato ad un bambino della squadra di casa: con ben cinque reti se lo è aggiudicato Giovanni Grisafi, classe 2010, chiamato a dare una mano ai compagni più grandi di un anno per l’occasione. Ancor più sorprendente il premio al “miglior giocatore”, che è andato a Leonardo Liman del Bologna: atleta addirittura del 2011 capace di regalare spettacolo e gol nei 60 minuti in campo.

Finita la manifestazione verso le ore 15, chi lo desiderava si è potuto godere nel pomeriggio anche lo spettacolo della seconda sfilata del Carnevale di Paperino 2019.









