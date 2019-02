S.G.S. : Domani torna il Trofeo Toscana per Rappr.Provinciali Inviato da Sonia Nuzzi 6 letture ) Questo pomeriggio torneranno in campo le rappresentative provinciali di Allievi B e Giovanissimi B per la terza giornata del “Trofeo Toscana – Torneo Regionale Marco Orlandi”.



Questo il programma completo:



GIRONE A

D.P.Firenze – D.P.Prato

Giovanissimi B ore 15.30 – Allievi B ore 17.00

Campo “Nesi” Tavarnuzze



D.P.Siena – D.P.Arezzo

Giovanissimi B ore 15.30 – Allievi B ore 17.00

Campo Asciano



GIRONE B

D.P.Livorno – D.P.Massa Carrara

Giovanissimi B ore 15.00 – Allievi B ore 16.30

Sussidiario “Magnozzi” Livorno



D.P.Pisa – D.P.Grosseto

Giovanissimi B ore 15.00 – Allievi B ore 16.30

Sussidiario “Magnozzi” Livorno









