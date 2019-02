Dilettanti : Domani al via la Fase Nazionale della Coppa Italia Inviato da Sonia Nuzzi 20 letture ) Prenderà il via domani la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Le 19 squadre impegnate sono state suddivise in tre gironi da tre e cinque accoppiamenti; domani...



...sono in programma le prime gare dei triangolari e l’andata degli accoppiamenti.

Questo il dettaglio delle gare:



MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO ORE 14.30:



Finale – Canelli. Riposa: Varese

Dro Alto Garda – Calcio Caldiero Terme. Riposa: San Luigi

BAGNOLESE – MONTIGNOSO

stadio “F.lli Campari” Bagnolo in Piano (RE)

Tolentino – Foligno (ore 19.00)

Nuorese – Team Nuova Florida

Amiternina – Tre Pini Matese

Audax Cervinara – Grumentum Val d’Agri. Riposa: Casarano

Corigliano Calabro – Licata



Le 8 squadre che risulteranno vincenti al termine di questa prima fase, si affronteranno poi ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno dai quarti di finale in poi, con la finale prevista invece in gara unica. Qualora la squadra vincente la Coppa Italia avesse già acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato di Serie D 2019/2020, tale titolo sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia. Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, per meriti sportivi, avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al prossimo Campionato di Serie D è riservata alla vincente di apposito spareggio fra le società eliminate in semifinale o alla semifinalista soccombente, qualora l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione alla prossima Serie D.









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 20 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 20



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 20 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli