È Simone Folletti ad aggiudicarsi il "Cronometro d’oro" quale migliore preparatore atletico della scorsa stagione di Serie A. Un riconoscimento che certifica ancora una volta...



...la bontà dell’operato del preparatore della Juventus, votato dai propri colleghi– per la quarta volta consecutiva - quale migliore professionista del massimo campionato italiano.



Nel rinnovato auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano, la cerimonia del "Cronometro d’oro"– a cura della Componente Preparatori atletici dell’Aiac (Associazione Italiana Allenatori) – per celebrare i migliori preparatori dei campionati professionistici durante la stagione 2017/2018, si è svolta ieri pomeriggio all’interno del corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico della Figc.



Con il quarto riconoscimento personale in bacheca, Simone Folletti – che è sempre stato premiato dai colleghi da quando, dalla stagione 2014/2015, fa parte dello staff tecnico bianconero insieme a Massimiliano Allegri - raggiunge in questa speciale graduatoria l’ex preparatore atletico della Nazionale italiana, Paolo Bertelli.



Ad aggiudicarsi il "Cronometro d’argento" come migliore preparatore dello scorso campionato di Serie B è stato invece Andrea Redigolo del Cittadella: i veneti, nell’ultimo campionato cadetto, furono fermati soltanto in semifinale playoff nella loro scalata verso il massimo campionato.



Il "Cronometro di bronzo" è infine andato a Luigi Pincente del Cosenza: grazie anche al suo prezioso lavoro, i calabresi durante la scorsa stagione sono riusciti a conquistare la promozione in Serie B attraverso i playoff.