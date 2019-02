Anche per questo lunedì…missione compiuta! Pur fra mille difficoltà (pezzi che arrivano in ritardo, commenti troppo lunghi che “sforano” o risultati da verificare e aggiornare)...





...il nuovo numero di Calciopiù è pronto per andare in stampa.

Le 56 pagine, che ormai sembrano essere diventate la “norma” (ma “norma” non sono per le forze della nostra redazione che sono invece le stesse e devono ogni volta moltiplicarsi per arrivare in fondo alla costruzione del giornale), sono state chiuse e inviate in tipografia. Domattina tutte le edicole della Toscana saranno rifornite della rivista e a disposizione dei tanti lettori di Calciopiù. Da questa settimana l’aggettivo “tutte” è quantomai appropriato, visto che la distribuzione sarà estesa anche alla zona di Grosseto, da troppi anni penalizzata e rimasta esclusa dai nostri giri. Da questo numero invece anche gli sportivi della provincia maremmana potranno trovarlo comodamente nelle loro edicole. Sperando di incontrare il favore di un nuovo pubblico, passiamo a rivelare a tutti qualche piccola anticipazione sul numero 8.



Oltre al consueto riepilogo di tutta l’attività regionale compresa fra la Serie D e gli Esordienti (un numero incredibile di risultati, non lontano da raggiungere quota 1000!), tanti approfondimenti e curiosità sulle società che vanno per la maggiore: vi faremo conoscere “Lo stile San Marco Avenza”, “Il miracolo GhiviBorgo” che continua, faremo il punto, insieme ai rispettivi dirigenti, di Prima Squadra e Juniores dell’Atletica Castello e celebreremo la vittoria nella Coppa Provinciale di Terza Categoria di Pistoia del Giovani Via Nova.



E poi, focus sulle partite più importanti dei Dilettanti, e cioè:



SERIE D: Real Forte Querceta – Gavorrano, Prato – Viareggio

ECCELLENZA: Castelfiorentino – Grosseto, Zenith Audax – Signa, Baldaccio Bruni – Nuova Foiano

PROMOZIONE: Athletic Calenzano – Tempio Chiazzano, Lampo – Pietrasanta, Quarrata Olimpia – Luco, Mazzola Valdarbia – Cortona Camucia, Cascina – Audace Galluzzo, C.S.Lebowski – Fratres Perignano

PRIMA CATEGORIA: Staffoli – Marginone, Lanciotto Campi – Amici Miei, Audace Legnaia – Ideal Club Incisa, Pelago – Certaldo, Resco Reggello – Capolona Quarata

SECONDA CATEGORIA: Casellina – Isolotto, Settimello – Sp. Seano, Belmonte A.G. – Sambuca Casini, Badia a Roti – Badia Agnano, Gallianese – Comeana Bisenzio, San Piero a Sieve – Firenzuola.



Non resta che augurare BUONA LETTURA A TUTTI!