Registrati | Login Login Username:



Password:





Hai perso la password?



Registrati ora! Menu principale News

Archivio

Sondaggi

Galleria foto

Siti utili

Link to Us

Recapiti e-mail

Lavora con noi

Abbonarsi Gold Partners

















Dilettanti : Dai campi dei dilettanti, un anticipo di Calciopiù Inviato da Sonia Nuzzi 74 letture ) Ecco le consuete anticipazioni sulle partite dei dilettanti che potrete trovare da domattina in edicola su Calciopiù.



ECCELLENZA – Gir.B



Badesse Calcio - Rignanese 1-1

BADESSE CALCIO: (4-3-1-2) Di Iorio, Cecconi, Romani, Mannini, Camilli (87' Lellis), Bonechi (64' Redi), Mitra, Marchi, Cruciani (87' Bassa), Crocetti, Pirone. A disp.: Pupilli, Resti, Lellis, Alderotti, Bassa, Bongini, Redi, Casucci. All.: Alunno Corbucci.

RIGNANESE: (4-2-3-1) Vestri, Privitera, Molinu, Canali, Guidotti, Cioce, Tozzi (85' Ignesti), Renieri, Merola, Fofi, Montaguti (65' Serinelli). A disp.: Ferrari, Fioravanti, Focardi, Giannantonio, Scassagreppi, Sensitivi, Spanu. All.: Nenciarini.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo, coad. da Liberatori di Arezzo e Lampedusa di Grosseto.

RETI: 50' Cruciani, 58' Merola.

NOTE: cielo sereno, temperatura mite, campo in buone condizioni. Ammoniti: Mitra, Cruciani e Privitera. Angoli: 2-8. Recupero: 1'+4'.



Termina in parità la gara interna del Badesse al cospetto di una Rignanese che ha seriamente impegnato i padroni di casa con una condotta di gara perfetta, fatta di buone trame di gioco e con una mentalità da grande squadra.I ragazzi di Alunno Corbucci sono stati bravi nel saper soffrire sulle incursioni degli avversari, a lottare nella zona centrale del campo per poi mettersi in evidenza, nei minuti finali, dove poteva scapparci anche il colpaccio. Rignanese pericolosa subito in avvio di gara con un colpo di testa di Merola su tiro d'angolo di Tozzi con la palla che esce di un soffio e poi con Fofi da posizione invitante con Di Iorio seriamente impegnato. La replica dei padroni di casa è affidata a Cruciani che si libera al tiro a centro area con la conclusione che viene intercettata da Canali. Poi ancora Rignanese con Ranieri che su centro di Fofi manca la deviazione vincente.

La gara si anima nella ripresa quando la squadra di casa si porta in vantaggio: è il 5' quando, dopo una buona azione corale, è Marchi ad imbeccare Cruciani in mezzo all'area che batte di prima intenzione, trovando lo spiraglio giusto per battere Vestri. La reazione degli ospiti è immediata con la rete del pareggio di Merola al 13' quando, in un’azione convulsa in area biancoceleste, la palla viene intercettata dall'attaccante della Rignanese che anticipa tutti e mette alle spalle di Di Iorio.

La rete del pareggio galvanizza gli ospiti che premono il Badesse nella propria metà campo: al 17' doppia conclusione di Fofi, respinta dalla difesa, e di Tozzi con palla che esce sopra la traversa, poi al 24' altro pericolo corso dalla squadra di casa quando Renieri, lanciato in contropiede, si presenta davanti a Di Iorio che non si fa superare e mette in angolo. I minuti finali sono tutti per la squadra di casa che sfiora la rete della vittoria in diverse occasioni: al 46' tiro cros di Redi che si stampa sulla traversa, poi un minuto più tardi si accende una mischia in area della Rignanese con Pirone che conclude a rete, trovando la respinta con il braccio di Canali ma il direttore di gara sorvola sull'accaduto poi l'azione prosegue con la conclusione di Bassa, anch'essa ribattuta. Nell'ultimo minuto di recupero è Redi, in percussione sulla fascia destra, che entra in area e lascia partire un diagonale che sfiora il palo alla destra di Vestri.

Partita bella e ricca di spunti interessanti ed il pareggio che è scaturito, per quanto visto, appare il giusto epilogo di una gara tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto con correttezza e senza risparmio di energie.

B&B





PRIMA CATEGORIA – Gir. A



Don Bosco Fossone - Tau Altopascio 1 - 2

DON BOSCO FOSSONE:Tognoni, Tedeschi, Citro, Capitani, Bertagnini, Ceragioli (79' Bonelli), Manfredi,D'Adamo (84' Basciu), Ceccarelli, Musetti, Donati (95' Tosi). All.: Incerti.

TAU ALTOPASCIO: Bertenni, Paoletti, Casali, Bruni (84' Pieri), Michelotti, Giardini, Lunardini (74' Haoudi), Vanni Leonardo, Biggi (85' Tognotti), Sardelli (73' Donati), Lenci. All.: Cristiani.

ARBITRO: Buchignani di Livorno

RETI: 77' Bertagnini, 86' e 92' Pieri

NOTE: ammoniti Tognotti, Pieri eCapitani. Epulso: Citro.



Torna a vincere il Tau Calcio Altopascio che batte per 2 a 1 il Don Bosco Fossone. Partita equilibrata che si mantiene sullo 0 a 0 per tutto il primo tempo. Nella ripresa, al 77', è il Don Bosco Fossone a segnare con un bel gol di Bertagnini. Dopo una decina di minuti Citro viene espulso per doppia ammonizione. Pareggia quindi il Tau Calcio con Pieri che segna di testa e raddoppia poi al 92' ben servito da Lenci.

Il Tau si trova ora al quarto posto in classifica e domenica prossima giocherà in casa contro il Tirrenia Academy.





SECONDA CATEGORIA – Gir.B



Meridien Larciano – Margine Coperta 2-1

MERIDIEN LARCIANO: Pogetti, Zingarello, Panelli (69’ Civitelli), Romani (95’ Cavati), Calistri, Pieraccini, Lomonte (64’ Giovannelli), Accardi, Degl’Innocenti, Sorini (85’ Piscitelli), Di Biase (75’ Giampieri). A disp.: Tafani, Treppiedi, Lazzaretti, Calvani. All.: Walter Cerofolini.

MARGINE COPERTA: Fiaschi, Niccolai A. (88’ Mbaye Ndao), Foglia, Fedi, Meucci, Nardi (91’ Perpepaj), Burchietti (85’ Camici), Toto, Tonwe, Testa, Gianneschi. A disp.: Pirrone, Degl’Innocenti, Pardi, Pippi, Niccolai F. All.: Patrizio Pazzini.

ARBITRO: Lorenzo Guiducci di Empoli.

RETI: 36’ Sorini, 60’ Burchietti, 82’ Calistri.



Non perde colpi la marcia del Meridien, che supera, sia pur di misura, il Margine Coperta e rimane saldamente in testa alla classifica del girone B, tenendo a distanza (per ora) di sicurezza l’Academy Porcari, a sua volta vittoriosa a Santacroce.

La squadra di Cerofolini è passata in vantaggio al 36’ del primo tempo con Sorini, ma ha subito, al quarto d’ora della ripresa, il gol del pareggio degli ospiti del Margine Coperta, in rete con Burchietti. La capolista non si è persa d’animo e ha ricominciato a macinare gioco per tornare in vantaggio, riuscendoci a una decina di minuti dalla fine con Calistri.





Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 45 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 45



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 45 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli





Info generali | Copyright | Info Privacy | Disclaimer | Regolamento | Contatti