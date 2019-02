Ecco i risultati dai campi di Serie D girone E ed Eccellenza gironi A e B delle partite giocate oggi pomeriggio, e le relative classifiche aggiornate:



SERIE D – GIRONE E Giornata 29



2-1 per Scandicci (sul campo dell’Aglianese), Bastia (sulla Massese), Aquila Montevarchi (sul Trestina) e Prato (sul Viareggio). Vincono anche il Cannara (2-0 sul Tuttocuoio), Ponsacco (4-1 sulla Sinalunghese), del San Gimignano (1-0 sulla Pianese) e della Sangiovannese (1-0 sul Ghiviborgo). Terminano in pareggio Real Forte Querceta-Gavorrano (1-1) e San Donato Tavarnelle-Pianese (0-0).



La classifica: Ponsacco, Ghiviborgo e Seravezza 52; Pianese ed Aquila Montevarchi 51; Tuttocuoio 49; San Donato Tavarnelle 48; Gavorrano 40; Prato e Cannara 40; Sangiovannese 39; Sporting Trestina 38; Bastia ed Aglianese 34; Viareggio 33; Scandicci 31; Real Forte Querceta 30; Sinalunghese 25; Sangimignano 24; Massese 15.



ECCELLENZA – GIRONE A Giornata 23

Due pareggi per 1-1 tra Montignoso e Camaiore e San Miniato Basso e Valdinievole Montecatini ed una sola vittoria interna, quella della Pro Livorno sullo Sporting Cecina per 3-2. Trasferte vincenti per Cuoiopelli (2-1 sull’Atletico Cenaia), per Fucecchio (1-0 sull’Atletico Piombino), per Grosseto (2-1 sul Castelfiorentino) e per Vorno (2-0 sul Ponte Buggianese). Partita rinviata tra Castelnuovo e San Marco Avenza per il forte vento.



La classifica: Grosseto 54, Fucecchio 48, Pro Livorno Sorgenti 42, Vald. Montecatini 41, San Marco Avenza 39*, Cuoiopelli 37, San Miniato Basso 35, Castelnuovo* e Montignoso 30, Castelfiorentino 28, Vorno 26. Zona play-out: Camaiore 25, Atletico Cenaia 22, Pontebuggianese 21, Atletico Piombino 16. Chiude lo Sporting Cecina a 10 punti.

Castelnuovo e San Marco Avenza 1 partita in meno.



ECCELLENZA – GIRONE B Giornata 27



Vincono Antella, Baldaccio Bruni, Colligiana e Porta Romana contro Bucinese (3-0), Nuova Foiano (1-0), Pratovecchio Stia (2-1) e Castiglionese (2-0). 3 punti ottenuti in trasferta da parte della Fortis Juventus sul campo della Lastrigiana. Pareggi in Badesse-Rignanese (1-1), Valdarno-Poggibonsi (2-2) e Zenith Audax-Signa (0-0).



La classifica: Grassina 60, Poggibonsi 57, Fortis Juventus e Colligiana 48, Rignanese 43, Zenith Audax 39, Badesse Calcio 37, Baldaccio Bruni 36, Valdarno 35, Porta Romana e Signa 26, Lastrigiana 25. Play-out: Foiano ed Antella 24, Pratovecchio 20 e Bucinese 14. Chiude la Castiglionese a 13.