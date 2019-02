Varie : Sorteggio per la finale di Coppa di Terza di Prato: a chi tocca? Inviato da Sonia Nuzzi 57 letture ) Come previsto, sì è svolto questo pomeriggio, nei locali del Comitato Provinciale di Prato, il sorteggio per stabilire la vincente di uno dei due gironi di semifinale della Coppa provinciale...



...di Terza Categoria di Prato.

Infatti Albacarraia, Prato Nord e La Briglia Misericordia hanno chiuso il gironcino in perfetta parità di punti, gol fatti e subiti.



Ecco dunque il ricorso al sorteggio, che ha premiato la formazione de La Briglia Misericordia che affronterà dunque in finale la squadra del Tobbiana.











