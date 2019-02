La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per martedì 26 febbraio alle ore 13.45 (inizio gara ore 15.00) presso il C.T.F. Coverciano, via G. D’Annunzio 138...





...a Firenze per disputare gara amichevole con la Beretti dell’Arezzo.



Questi i convocati:



ARMANDO PICCHI CALCIO: Andolfi Tommaso

ART.IND.LARCIANESE: Dingozi Ronaldo

COLLIGIANA: Pisaneschi Andrea

CUOIOPELLI: Benvenuti Lorenzo, Raffaelli Alessandro

FORTIS JUVENTUS: Cassai Samuele

FUCECCHIO: Cenci Federico

GRASSINA: Cattani Alessandro

JOLLY MONTEMURLO: Cortonesi Edoardo

LAMPO: Dianda Niccolò

LASTRIGIANA: D’angelo Paoloalberto

MONTESPERTOLI: Mino Lorenzo, Mazzoni Leonardo

NUOVA FOIANO: Cristofoletti Tommaso, Vichi Lorenzo

PORTA ROMANA OLTRARNO: Calosi Giovanni

PRO LIVORNO SORGENTI: Bulli Filippo, Solimano Nicola

SESTESE CALCIO: Testaguzza Tommaso, Dainelli Tommaso

SIGNA 1914: Franzoni Jacopo, Fi carrra Vincenzo



Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa: Mario Tralci

Commissario Tecnico: Uberto Gatti

Coordinatore Rappresentativa: Piero Morgenni

Medico: dott. Maniscalco Alfredo

Dirigenti: Mauro Bambi ed Enrico Vannini

Massaggiatori: Giuliano Pieri e Luigi Nardinelli

Addetto Materiale Sportivo: Roberto Palchetti