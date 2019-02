S.G.S. : I Convocati di Pisa e Grosseto per il Trofeo Toscana Inviato da Sonia Nuzzi 37 letture ) Mercoledì prossimo, 27 febbraio, verranno disputate le gare della terza giornata del Trofeo Toscana - Torneo Regionale “Marco Orlandi”; per il doppio confronto...



...fra le rappresentative di Pisa e Grosseto sono stati convocati i seguenti giocatori:



ALLIEVI B 2003 PISA

I sotto elencati calciatori sono convocati Mercoledì 27 Febbraio 2019 alle ore 15.00 presso il campo sportivo “Nuovo Marconcini”, Via della Costituzione 5 (erba sintetica) a Pontedera (PI). Inizio gara ore 16,30.



BELLARIA CAPPUCCINI: Brattoli Tommaso, Orazio Edoardo, Ribechini Francesco

CALCI 2016: Catalano Simone, Mori Filippo, Rocchi Giulio

FORCOLI 1921 VALDERA: Amatore Dennys, Costamagna Filippo

FORNACETTE CASAROSA: Bertini Federico, Coppola Vincenzo

NAVACCHIO ZAMBRA: Di Giulio Samuele, Pagni Samuele, Sbrana Filippo

OLTRERA: Arcolini Filippo, Ganetti Lorenzo, Giaquinto Carmelo

S.C. COLLINE PISANE: Andreini Filippo, Moretti Alessio

SANTA MARIA A MONTE: Guerra Matteo



Selezionatore: Giancarlo Cuppoletti

Dirigenti: Andrea Baldoni, Andrea Pistoresi

Massaggiatore: Alessandro Donatelli

Medico: Dott. Andrea Vullo

Delegato Prov. Resp. Rappresentativa: Franco Marini



GIOVANISSIMI B 2005 PISA

I sotto elencati calciatori sono convocati Mercoledì 27 Febbraio 2019 alle ore 13,45 presso il campo sportivo “Nuovo Marconcini”, Via della Costituzione 5 (erba sintetica) a Pontedera (PI). Inizio gara ore 15,00.



ATLETICO CASCINA: Ascione Ciro, Simoncini Marco, Tiozzo Matteo

BELLARIA CAPPUCCINI: Bruno Cristian, Carrai Dennis, Crispino Antonio

FORCOLI VALDERA: Barsotti Andrea, Cerrai Filippo

GIOVANILE VALDICECINA: Sandroni Tommaso

MIGLIARINO VECCHIANO: Bulleri Alessio

NAVACCHIO ZAMBRA: Carri Fiore

OLTRERA: D’Angiolella Thomas, Falaschi Alessandro, Santalucia Lorenzo

PISAOVEST AURORA SPORTING: Studiati Berni Pietro

PONSACCO 1920: Martinez De Jesus Josè Manuel, Sardi Tommaso

PORTA A LUCCA: Ciardelli Paolo, Tavani Leonardo

SAN GIULIANO: Luperi Matteo



Selezionatore: Vincenzo Parrinelli

Dirigenti: Andrea Baldoni, Franco Morelli, Giancarlo Cuppoletti

Massaggiatore: Alessandro Donatelli

Medico: dott. Andrea Vullo

Delegato Prov. Resp. Rappresentativa: Franco Marini



GIOVANISSIMI 2005 GROSSETO

La Commissione Tecnica comunica i nominativi dei giocatori convocati per il giorno Mercoledì 27 febbraio alle ore 14.00 presso il campo sportivo “Oltrera”, situato in via della Costituzione n. 5 a 56025 Pontedera (PI).



SAURORISPESCIA: Solari Mattia, Tavarnesi Diego, Conti Francesco e Cappelli Diego

GIOVANILE AMIATA: Bodron Stefano e Fazzi Federico

INVICTA CALCIO GIOVANI: Alasia Emanuele

MASSA VALPIANA: Vannini Davide

ORBETELLO: Galeazzi Riccardo

GROSSETO 1912: Tenci Nicholas, Arrigucci Leonardo, Pisotta Kevin e Passalacqua Hailu

PAGANICO: Palazzesi Jacopo

ALBINIA: Sarzilla Roberto e Bigliazzi Lorenzo

AURORA PITIGLIANO: Reali Alessandro

MANCIANO: Maruccia Francesco

VIRTUS MAREMMA: Paccagnini Diego e Rocchi Manuel



Dirigente Responsabile Delegazione Provinciale: Agide Rossi

Selezionatore: Pietro Magro

Dirigenti Accompagnatori: Franco Ferretti, Manrico Lucchetti, Stefano Nunziatini, Federico Rosini ed Enrico Silli.



ALLIEVI 2003 GROSSETO

La Commissione Tecnica comunica i nominativi dei giocatori convocati per il giorno, Mercoledì 27 febbraio alle ore 15.15 presso il campo sportivo “Oltrera”, situato in via della Costituzione n. 5 – 56025 Pontedera (PI).

ALBINIA: Vettori Alessandro, Calussi Andrea, Antongini Simone e Barbini Andrea



ARGENTARIO: Angeli Adam

GIOVANILE AMIATA: Ibraimi Petrit

MASSA VALPIANA: Gorelli Fabio

NUOVA GROSSETO: Gucci Federico, Mazzi Gianluca e Terribile Jacopo

PAGANICO: Berti Mirco

SAURORISPESCIA: Verrengia Niccolo', Salazar Padovan Mathieu, Rosini Samuele e D'anzi Luca

GAVORRANO: Curcio Ciro e Porciani Lameck

GROSSETO 1912: Torti Federico, Mema Samuel e Angiolini Giulio



Dirigente Responsabile Delegazione Provinciale: Agide Rossi

Selezionatore: Pietro Magro

Dirigenti Accompagnatori: Franco Ferretti, Manrico Lucchetti, Stefano Nunziatini, Federico Rosini, Enrico Silli.









Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 49 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 49



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 49 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli