Abbiamo raggiunto Marco Brachi, allenatore di grande esperienza e attualmente alla guida del Real Forte Querceta, per parlare della stagione della compagine versiliese.







...Mister, che cosa ne pensa della vostra annata?

“Dopo un picco di risultati importanti, c’è stata una ricaduta iniziata nella partita casalinga persa con il Bastia per 1-2; non so se vi è stato un contraccolpo di carattere psicologico. Nel turno seguente siamo usciti sconfitti, con il medesimo risultato, per episodi a noi sfavorevoli, dal campo dell’Aglianese, pur avendo giocato bene e meritato assolutamente il pareggio. poi, non abbiamo, invece, fatto bene con la Massese in casa dove abbiamo ottenuto un 2-2 dopo esser stati sotto di 2 gol."

E la sconfitta contro la Pianese, come la vogliamo commentare?

"La sconfitta ci poteva stare, avendo avuto Guidi, Biagini e Fenati squalificati ed Amico infortunato; contro la squadra di Piancastagnaio, comunque, siamo stati in partita sino all’ultimo secondo. La squadra c’è, forse sarà necessario tornare ad essere un po' più cattivi dal punto di vista sportivo e più concentrati, per non concedere regali agli avversari”.