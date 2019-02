Interviste : Fabio Rosati, obiettivo salvezza diretta per l'Aglianese Inviato da ValerioPieraccini 4 letture ) Centrocampista e trequartista, Fabio Rosati è un elemento imprescindibile per l’Aglianese. In carriera, per il classe ’91 cresciuto nelle giovanili dell’Empoli...



..., tante esperienze tra Pontedera, Borgo a Buggiano, Gavorrano, Tuttocuoio, Viareggio, Camaiore, Real Forte Querceta ed Adriese.



Fabio, come valuti la stagione dell’Aglianese sino a questo momento?“Siamo partiti male e, nelle prime giornate di campionato, i risultati non arrivavano. Poi, con il cambio d’allenatore, si è registrata una scossa e ci siamo ripresi”.



E, per quanto riguarda la tua personale stagione, cosa vuoi dirci?

“Penso sia normale ritenere di dover e poter fare di più. Spero di arrivare, anche quest’anno, in doppia cifra, aiutando, perciò la squadra a centrare l’obiettivo della salvezza diretta senza passare attraverso i play-out. Questo è certamente il nostro obiettivo stagionale”.







