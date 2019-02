Interviste : Andrea Carpita, stagione difficile per l'Urbino Taccola Inviato da ValerioPieraccini 38 letture ) Andrea Carpita rappresenta una sicurezza assoluta per la porta dell’Urbino Taccola. L’estremo difensore classe ’88 è stato colonna portante del Viareggio 2014 e...



...con la Nazionale Italiana di Beach Soccer, ha vinto l’oro agli Europei di Alghero dello scordo settembre 2018.



Andrea, che giudizio dai circa la stagione dell’Urbino Taccola?

“Per noi sinora è stata una stagione un po' particolare, iniziata con grandi ambizioni, ma, complice la difficoltà del girone C, ci siamo ritrovati nelle zone basse della classifica”.



Ad inizio stagione, qual era il traguardo da raggiungere?

“L’obiettivo d’inizio annata consisteva in una salvezza tranquilla, dopodichè tutto ciò che avremmo ottenuto sarebbe stato guadagnato. Il mercato di dicembre ha visto cambiare la squadra, sono andati via alcuni giocatori importanti ed abbiamo ingaggiato ragazzi giovani dalle grandi potenzialità. È successo che, nel finale di lacune partite, abbiamo incontrato difficoltà nel mantenere il risultato, perdendo qualche punto di troppo”.







