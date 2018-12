Sono stati resi noti sul C.U. di Firenze n.22, i gironi e i calendari della seconda fase di Allievi B e Giovanissimi B, che inizieranno tutti il prossimo 12 gennaio.





Le 35 squadre degli Allievi B sono state suddivise in 4 gironi (1 da 19, 1 da 9 e 2 da 8 squadre); le 56 dei Giovanissimi B sono stati invece suddivise in 6 gironi (2 da 10 e 4 da 9 squadre) che si affronteranno in gare di andata e ritorno. Questo il programma delle prime due giornate:



ALLIEVI B – 2ͺ Fase

GIRONE G

18 giornate, dal 12 gennaio al 18 maggio; unica sosta prevista, il 20 aprile (Pasqua)

1ͺ giornata: Atl.Castello – Real Cerretese, Floriagafir Bellariva – Isolotto, Laurenziana – A.G.Dicomano, Resco Reggello – Signa, S.Maria – Belmonte A.G.

2ͺ giornata: A.G.Dicomano – Floriagafir Bell., Belmonte A.G. – Atl.Castello, Isolotto – S.Maria, Real Cerretese – R.Reggello, Signa – Laurenziana.



GIRONE H

18 giornate, dal 12 gennaio al 18 maggio; unica sosta prevista, il 20 aprile (Pasqua)

1ͺ giornata: Bagno a Ripoli – C.S.Firenze, Certaldo – Florence S.C., Fiesole – N.P.Novoli, Fulgor Calenzano - Sancat. Riposa: Virtus Gambassi T.

2ͺ giornata: Florence S.C. – Fulgor Calenzano, N.P.Novoli – Bagno a Ripoli, Sancat – Fiesole, Virtus Gambassi T. – Certaldo. Riposa: C.S.Firenze.



GIRONE I

14 giornate, dal 12 gennaio al 13 aprile

1ͺ giornata: Cerbaia – Atl.Impruneta, Molinense – Settignanese, S.Piero a Sieve – S.Lorenzo C.G., Sales – Limite e Capraia.

2ͺ giornata: Atl.Impruneta – Sales, Limite e Capraia – S.Piero a Sieve, S.Lorenzo C.G. – Molinense, Settignanese – Cerbaia.



GIRONE L

14 giornate, dal 12 gennaio al 13 aprile

1ͺ giornata: Albereta S.Salvi – Scarperia, Audace Legnaia – Euro Calcio Firenze, S.Maria “B” – Firenze Sud, S.Giusto Bagnese – Malmantile.

2ͺ giornata: Euro Firenze – S.Giusto B., Firenze Sud – A.Legnaia, Malmantile – Albereta S.Salvi, Scarperia – S.Maria “B”.



GIOVANISSIMI B – 2ͺ Fase

GIRONE I

18 giornate, dal 12 gennaio al 18 maggio; unica sosta prevista, il 20 aprile (Pasqua)

1ͺ giornata: A.Galluzzo Oltrarno – Audax Rufina, Belmonte A.G. – Virtus Gambassi T., D.L.F.Firenze – Malmantile, Firenzuola – Castelfiorentino, Sales – Rinascita Doccia.

2ͺ giornata: Audax Rufina – Sales, Castelfiorentino – D.L.F.Firenze, Malmantile – Belmonte A.G., Rinascita Doccia – Firenzuola, Virtus Gambassi T. – A.Galluzzo Oltrarno.



GIRONE L

18 giornate, dal 12 gennaio al 18 maggio; unica sosta prevista, il 20 aprile (Pasqua)

1ͺ giornata: Florence S.C. – Laurenziana, Impruneta Tavarnuzze – Sancascianese, Limite e Capraia – Sesto Calcio, Montelupo – Virtus Rifredi, Sancat – Pontassieve.

2ͺ giornata: Laurenziana – Impruneta Tav., Pontassieve – Florence, Sancascianese – Montelupo, Sesto Calcio – Sancat, Virtus Rifredi – Limite e C.



GIRONE M

18 giornate, dal 12 gennaio al 18 maggio; unica sosta prevista, il 20 aprile (Pasqua)

1ͺ giornata: Casellina – Rignanese, Firenze Sud – Certaldo, N.P.Novoli – Valdarno F.C., S.Donato Tavarnelle – Audace Legnaia. Riposa: S.Piero a Sieve.

2ͺ giornata: A.Legnaia – S.Piero S., Certaldo – S.Donato Tavar., Rignanese – Firenze Sud, Valdarno – Casellina. Riposa: N.P.Novoli.



GIRONE N

18 giornate, dal 12 gennaio al 18 maggio; unica sosta prevista, il 20 aprile (Pasqua)

1ͺ giornata: Avane – San Giusto Bagnese, Floriagafir Bellariva – Bagno a Ripoli, Isolotto – Cerbaia, Signa – S.Banti Barberino. Riposa: Resco Reggello.

2ͺ giornata: Bagno a Ripoli – Isolotto, R.Reggello – Avane, S.Banti Barberino – Floriagafir Bell., S.Giusto B. – Signa. Riposa: Cerbaia.



GIRONE O

18 giornate, dal 12 gennaio al 18 maggio; unica sosta prevista, il 20 aprile (Pasqua)

1ͺ giornata: Chianti Nord – Atl.Castello, C.S.Firenze – Ludus 90, Ginestra F.na – Fiesole, Real Cerretese – Sorms S.Mauro. Riposa: S.Lorenzo Campi Giovani.

2ͺ giornata: Atl.Castello – S.Lorenzo C.G., Fiesole – C.S.Firenze, Ludus 90 – Chianti Nord, Sorms S.Mauro – Ginestra F. Riposa: Real Cerretese.



GIRONE P

18 giornate, dal 12 gennaio al 18 maggio; unica sosta prevista, il 20 aprile (Pasqua)

1ͺ giornata: Giov.Fucecchio “B” – Montelupo “B”, Montelupo “C” – S.Maria “B”, Pontassieve “B” – Sales “B”, Ponte a Elsa – Molinense. Riposa: Sandro Vignini Vicchio.

2ͺ giornata: Molinense – Montelupo “C”, Montelupo “B” – Pontassieve “B”, S.Maria “B” – Giov.Fucecchio “B”, Sales “B” – S.Vignini Vicchio. Riposa: Ponte a Elsa.