Anteprima : Domani in edicola il nuovo numero di Calciopiù Inviato da Sonia Nuzzi 10 letture ) Col Natale già alle spalle, è di nuovo tempo di Calciopiù! Come anticipato dall’anteprima di qualche giorno fa, domani sarà in edicola l’ultimo numero del 2018...



...del nostro settimanale, peraltro già disponibile on-line dal 24 pomeriggio.

Un numero su cui trovano spazio tutte le partite giocate nello scorso fine settimana, le classifiche aggiornate e le gare in programma alla ripresa di gennaio di tutti i campionati.

Inoltre, tante pagine speciali sulle società più importanti della Toscana: dal San Marco Avenza, al Bibbiena, dal Fucecchio allo Staffoli, dal Firenze Sud al Romaiano, dal San Gimignano all’Audace Legnaia, dail’Atletica Castello al Vignini Vicchio, al Banti Barberino, al Novoli e al Fiesole.

Insomma, un vero viaggio per tutta la Toscana calcistica, in attesa di ripartire a Gennaio, con un’altra annata, la 37ª, di Calciopiù.

Non perdete dunque Calciopiù in edicola domani, dopodiché appuntamento all’8 gennaio per il primo numero del 2019!







