Anteprima : L'ultimo Calciopiù del 2018: un numero da non perdere! Inviato da Sonia Nuzzi 20 letture ) E’ un Calciopiù davvero speciale quello che abbiamo appena preparato per voi! Pur in pieno periodo natalizio, non vi abbiamo voluti lasciare senza lo “strumento” indispensabile per tutti...





...gli appassionati del calcio giovanile e dilettantistico e nell’edizione cartacea, che sarà in edicola venerdì prossimo, 28 dicembre (perché era impossibile distribuirlo prima visto il periodo) e in quella on-line (disponibile invece, come al solito, dal tardo pomeriggio) potrete trovare tutto sulle partite che sono state giocate nello scorso week-end, dalla Serie D agli Esordienti, con le classifiche aggiornate. Ma non solo. Tantissimi (ben 16!) servizi speciali sulle più importanti società della toscana, con interviste, approfondimenti e fotografie.

Insomma, fra un pranzo e una cena, fra un film e una partita a carte, non dimenticate di sfogliare il nuovo Calciopiù, l’ultimo del 2018, e leggerlo fino in fondo!



Ecco l’elenco delle partite dei campionati dilettantistici presenti sulle pagine di Calciopiù:



SERIE D

Prato – Sangimignano, Scandicci – Viareggio e Pianese – Seravezza Pozzi

ECCELLENZA

Vald.Montecatini – Camaiore, Fortis Juventus – Nuova Foiano

PROMOZIONE

Larcianese – Pietrasanta, Maliseti Tobbianese – Villa Basilica, Sestese – Tempio Chiazzano, Viaccia – Montespertoli, A.G.Dicomano – Firenze Ovest, A.Rufina – Arno Cast.Laterina e Venturina – C.S.Lebowski

PRIMA CATEGORIA

Orentano – Staffoli, Lanciotto Campi – Tavola, A.Legnaia – Settignanese, Resco Reggello – Tegoleto e Rassina – Montagnano

SECONDA CATEGORIA

Settimello – A.Castello, S.Marco Sella – Pergine, Atl.Valdambra – Badia Agnano, Scarperia – Firenzuola e Pieve al Toppo – Voluntas Trequanda.



Vi Auguriamo Buone Feste e vi diamo appuntamento in edicola a martedì 8 gennaio 2019!







