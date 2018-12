Registrati | Login Login Username:



Anche questa settimana vi proponiamo alcune partite dei campionati dilettanti che non trovate sull'edizione cartacea di Calciopiù che, lo ricordiamo, sarà in edicola venerdì 28.



ECCELLENZA – Gir.B



Badesse - Zenith Audax 3-2

BADESSE (4-3-1-2): Di Iorio, Resti, Romani, Alderotti, Mannini, Caponi, Cruciani, Bongini, Pirone (68' Casucci: 91' Santini), Crocetti, Marchi (74’ Lellis). A disp.: Pupilli, Manni, Ocoro Cuero, Pattaro, Barbetti, Bonechi. All.: Luca Alunno Corbucci.

ZENITH AUDAX (3-5-2): Brunelli, Melani, Martines, Facchini, Saccenti, Cirasella (52' Silva Reis), Lenzini, Abdija, Ruggeri (52’ Saw Papa), Zizzari, Manganiello (84' Ferraro). A disp.: Montenegro, Maretto, Benvenuti, Baldi, Piras. All.: Bellini

ARBITRO: Calonaci di Empoli, coad. da Pacifici di Arezzo e Rullo di Grosseto.

RETI: 37' Pirone, 50' rig. Cruciani, 57' Manganiello, 69' Bongini, 86' Saw Papa.

NOTE: cielo nuvoloso, temperatura mite, campo in buone condizioni. Ammoniti: Pirone, Melani e Facchini. Angoli 1-3. Recupero: 2'+6'.



Vittoria sofferta per le Badesse che conclude l'anno ed il girone di andata con un risultato di rilievo che la proietta nei piani alti della classifica. Gara intensa e ben disputata da entrambe le formazioni e con il risultato sempre in bilico. Partono forte i ragazzi di Alunno Corbucci che mettono alle corde i pratesi in diverse circostanze, come tra il 14' e 19' quando prima Crocetti manca la deviazione vincente ravvicinata, poi è Romani con un colpo di testa che colpisce il palo alla sinistra di Brunelli, ed infine Marchi, ben servito da Pirone, manda la palla sull'esterno della rete.

La formazione ospite affida a Zizzari a Manganiello le velleità offensive e proprio quest'ultimo al 25' manca la deviazione vincente su assist di Melani. Al 37' il Badesse passa in vantaggio: lancio dalle retrovie per Pirone che lotta con Facchini, si impossessa del pallone e appena in area lascia partire un rasoterra velenoso che inganna Brunelli e finisce in rete. Ad inizio ripresa arriva la rete del raddoppio per i biancocelesti con Cruciani, che trasforma un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un atterramento in piena area di Pirone ad opera di Martines. Al 12' gli ospiti accorciano le distanze grazie ad un tiro cross di Manganiello, che attraversa tutta l'area ingannando difensori e portiere e senza che nessuno intervenga entra in porta. La formazione ospite tira fuori ogni energia residua e tenta di riequilibrare le sorti della gara ma si scopre vulnerabile nella zona centrale del campo, tanto che al 24' subisce la terza rete: una prodezza di Bongini che conquista palla, si incunea tra tre avversari e, giunto al limite dell'area, lascia partire un destro potente e preciso che non dà scampo a Brunelli.La formazione ospite non si scompone e dopo due minuti potrebbe andare di nuovo a segno, ma dopo un batti e ribatti in area del Badesse, con Di Iorio che respinge una conclusione ravvicinata di Zizzari, la palla giunge sui piedi di Silva Reis che da buona posizione calcia sull'esterno della rete. Il pressing dei pratesi non si esaurisce tanto che al 41' accorciano di nuovo le distanze: è Sow Papa ad andare a segno quando, dopo una fuga sulla fascia destra ed aver vinto di forza due rimpalli, conclude a rete dal limite dell'area con un tiro potente e preciso. Nei minuti finali tanta ansia per la squadra di casa ma i biancocelesti serrano le fila e con grinta ed energia portano a casa una vittoria di fondamentale importanza.

PRIMA CATEGORIA – Gir.A



Forte dei Marmi - Tau Altopascio 2 - 2

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Lupoli, Gabrielli, De Fanti, Pagni, Schintu, Tarabella (74' Francesconi), Francioni, Lossi, De Wit (60' Tonacci). A disp.: Iacopi, Angeli, Benedetti, Colasanto, Neri, Antonucci. All.: Vannoni.

TAU ALTOPASCIO: Lavorgna, Paoletti, Franceschi, Barbaro, Michelotti, Giardini, Donati (68' Sardelli), Vanni Leonardo, Haoudi (87' Lunardini), Biggi (89' Tognotti), Casali (91' Lenci). A disp.: Daviddi, Pieri, Vanni Andrea, Vannucci, Del Sarto. All.: Cristiani.

ARBITRO: Luca Bertolini di Livorno.

RETI: Paoletti, Biggi, Francioni, Tarabella.

NOTE: espulso Paoletti (doppia ammonizione). Ammoniti: Vanni Leonardo, Franceschi e Lupoli.

Partita molto combattuta quella tra Tau Calcio e Forte dei Marmi 2015, che finisce in parità.

Al 12' passa in vantaggio la squadra di casa con un bel colpo di testa di Francioni, ben servito da Lossi. Ribatte subito il Tau, che pareggia con Paoletti. Passano due minuti ed è nuovamente il Forte dei Marmi a passare in vantaggio, stavolta con Tarabella. Biggi insacca al 39' e garantisce la rete del pareggio alla squadra.

Nel secondo tempo la formazione di mister Cristiani non riesce a mettere a segno le diverse occasioni: da segnalare soprattutto la traversa di Biggi e la bella parata di Barsanti su tiro dal limite dell'area di Barbaro.

Dopo la pausa natalizia il Tau incontrerà in casa il Gorfigliano.





SECONDA CATEGORIA – Gir.B



Atl.Santa Croce – Meridien Larciano 1-1

ATL.SANTA CROCE: Bruni, Bagnoli, Grossi, Vela, Moriani, Giani, Lami, Frangioni (80’ Hithi), Becherucci, Martini M., Pagano (86’ Choaugi). A disp.: Martini L., Semi, Signorini, Bachi, Giannoni, Tinghi. All.: Luigi Lamorte.

MERIDIEN LARCIANO: Poggetti, Cavati (62’ Treppiedi), Panelli, Giampieri (74’ Giovanelli), Zingarello, Lomonte, Accardi, Degl’Innocenti, Sorini M. (84’ Piscitelli), Romani. A disp.: Tafani, Sorini L., Farese, Hoxha, Mecanaj, Amato. All.: Walter Cerofolini.

ARBITRO: Jonathan Grementieri di Lucca.

RETI: 15’ Frangioni, 23’ Degl’Innocenti.

NOTE: ammoniti 27’ Martini M., 77’ Becherucci, 85’ Vela e 94’ Accardi.





Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie



