Varie : Class.Meritocratica: miglior score per la Pro Livorno Sorgenti Inviato da Sonia Nuzzi 8 letture ) Si arriva al giro di boa del 23 dicembre sospinti con poco vigore da un turno dimezzato per il riposo dei campionati Juniores Nazionali, Allievi e Giovanissimi regionali (facevano



...eccezione i gironi B composti da 18 e 17 squadre).



L'ultimo scettro di SocietàPiù del 2018 lo impugna la Pro Livorno Sorgenti per la doppietta e il miglior punteggio settimanale realizzati.

In evidenza Bellaria Cappuccini e Oltrera per le altre due doppiette messe a referto.

La classifica provvisoria vede al comando la Sestese seguita dal Tau, controsorpasso dello Scandicci che si riprende il terzo posto a spese della Cattolica Virtus con la vittoria nell'ultimo scontro diretto dell'anno; quinta è ora la Zenith Audax.



Alcune curiosità: la Società che ha fatto più punti nell'anno solare 2018 è lo Scandicci (641) seguita da Lastrigiana (601) e dalla Cattolica Virtus (575).

Diventa campione d'inverno per la seconda volta consecutiva la Sestese che ha totalizzato il quarto punteggio (544) del 2018.

Tau Altopascio unica società toscana in testa a due campionati regionali e quinta nell'anno solare con 488 punti. La meritocratica va in vacanza e riprenderà dopo la sosta... Buone feste a todos!





SOCIETÀPIÙ DELLA SETTIMANA: Pro Livorno 1919 Sorgenti



VETRINA DELLA SETTIMANA: Bellaria Cappuccini e Oltrera



MAGGIOR NUMERO DI PUNTI FATTI: 7,5 Pro Livorno 1919 Sorgenti



MIGLIOR BALZO IN CLASSIFICA: dalla 4ª alla 3ª posizione C.S.Scandicci 1908



BALZO PIÙ LUNGO IN CLASSIFICA: dalla 106ª alla 94ª posizione Urbino Taccola



POKER 4 SU 4: -----

TRIPLETTA 3 SU 3: -----

DOPPIETTA 2 SU 2: Bellaria Cappuccini; Pro Livorno 1919 Sorgenti; Oltrera



SOCIETÀ DI PURO SETTORE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: Tau Calcio Altopascio (2ª posizione) stabile

SOCIETÀ CON DUE SQUADRE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: San Donato Tavarnelle (27ª posizione) stabile

SOCIETÀ CON UNA SQUADRA PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: Ghivizzano Borgo a Mozzano; Real Forte Querceta; Seravezza Pozzi Calcio (39ª posizione) perdono un posto

SOCIETÀ AL COMANDO IN CLASSIFICA GENERALE: San Michele Cattolica Virtus









