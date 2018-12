Perde il Grosseto in casa per mano della Cuoiopelli e ne approfittano Fucecchio e Montecatini per accorciare (1-0 su Sporting Cecina e 2-0 sul Camaiore)...



...Vittorie preziose per 1-0 per Pro Livorno Sorgenti e San Miniato Basso su Ponte Buggianese e San Marco Avenza. 3-0 del Vorno tra le mura dell’Atletico Piombino. Pareggi tra Castelfiorentino ed Atletico Cenaia (2-2) e tra Montignoso e Castelnuovo (1-1).

La classifica: Grosseto 35, Fucecchio 33, Montecatini 29, San Marco Avenza 24, Pro Livorno Sorgenti e Cuoiopelli 24, San Miniato Basso 23, Montignoso e Castelnuovo Garfagnana 20, Vorno 16, Castelfiorentino 15. Zona play-out: Ponte Buggianese e Camaiore 14, Atletico Piombino ed Atletico Cenaia 13, e Sporting Cecina 10.