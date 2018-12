Perdono tutte in vetta alla classifica: Gavorrano-GhiviBorgo 1-0, Sangiovannese-Ponsacco 1-0 ed Aglianese-Tuttocuoio 4-2...



...Vittorie per Bastia (2-1 sulla Sinalunghese), Aquila Montevarchi (2-0 sul campo della Massese), Prato (3-0 sul Sangimignano), San Donato Tavarnelle (1-0 sul Trestina) e Viareggio (3-1 a Scandicci). L’unico pareggio di giornata è tra Real Forte Querceta e Cannara per 1-1. Nell’anticipo di ieri, bella vittoria per 3-1 della Pianese sul Seravezza.

La classifica: GhiviBorgo 40, Tuttocuoio 38, Ponsacco 37, Aquila Montevarchi 34, Seravezza 33, Trestina, Pianese e San Donato Tavarnelle 31, Sangiovannese 29, Viareggio 26, Cannara 25, Gavorrano 24, Prato e Aglianese 20. Zona play-out composta da Bastia 19, Sinalunghese 17, Scandicci e Real Forte dei Marmi Querceta 16, Massese e San Gimignano 11.