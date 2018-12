Dopo un paio di settimane di pausa per le scarse segnalazioni, torna la rubrica delle correzioni di Calciopiù. Iniziamo da quelle che riguardano i Dilettanti:



- Rosi del Firenzuola (Seconda Categoria girone M) ha fin qui realizzato 11 reti, non 10 come erroneamente gliene attribuivamo noi. CORRETTO!



- L’attaccante del Grassina (Eccellenza girone B) Baccini ne ha fatti 6 e non 4. CORRETTO!





Si è verificata un po’ di…confusione nel resoconto di Pisa – Pistoiese 2-2 Under 17 Nazionali; qualche errore nelle formazioni e nell’attribuzione dei gol: per il Pisa sono state messe a segno entrambe da Fagni.



Negli Esordienti A girone E è mancato un gol nel computo generale a Lo Giudice, che in totale ne ha messi a segno 11 e non 10. CORRETTO!



Infine una segnalazione dalla provincia di Siena: Valci, giocatore degli Allievi della Colligiana, è arrivato a quota 14. Complimenti!



Grazie a tutti per averci segnalato gli errori e appuntamento in edicola al 28 dicembre!