E’ arrivata ieri, sul C.U. n. 39 del C.R.T., la decisione sul ricorso presentato dall' A.S.D.Grassina per il mancato svolgimento della gara Pro Livorno 1919 Sorgenti – Grassina...





...categoria Juniores Regionali, in programma per l’1/12 scorso.



Sciogliendo la riserva contenuta nel Com.Uff. n. 36 del 6.12.2018, preceduta da opportuna riserva scritta, l'A.S.D. Grassina ha invocato l'intervento della Giustizia Sportiva in merito alla suddetta gara, obiettando che l'incontro non si era svolto per l'inidoneità ed l’inadeguatezza del campo di gioco e chiedendo di conseguenza la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Pro Livorno 1919 Sorgenti. L'A.S.D. Pro Livorno 1919 Sorgenti ha sostenuto invece la conformità del terreno di gioco alle norme regolamentari, chiedendo di addebitare alla società Grassina la responsabilità della mancata disputa della gara.

Il reclamo è stato accolto, poiché è stato rilevato che la gara in questione ..."non è stata disputata per l'asimmetricità del terreno di gioco, che lo rendeva non conforme alle disposizioni regolamentari"... quindi il Direttore di gara, dopo la scadenza del previsto tempo concesso, ha constatato che la situazione irregolare continuava a persistere, poiché di fatto non erano state eliminate né sanate le difformità riscontrate.

Per questi motivi il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere alla società Pro Livorno 1919 Sorgenti la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.



Una decisione che farà discutere e che rischia di creare un precedente. Non è difficile immaginare che d’ora in poi le società si metteranno in moto per andare in trasferta munire di metro e goniometro…