Partite : Allievi Provinciali ieri in campo: ecco tutti i risultati

Tutte in campo ieri le squadre della categoria Allievi Provinciali di Firenze, per disputare la quattordicesima giornata di andata; ecco risultati e marcatori di tutte le partite:



Girone A



A.G.DICOMANO - S.BANTI BARBERINO 1-1

rete di Nika per il Dicomano; di Materassi per il Barberino

A.RUFINA - SANCAT 6-1

doppiette di Giunti e Martini, gol di Fantoni e un’autorete per la Rufina

C.S.FIRENZE - PORTA ROMANA OLTRARNO 1-2

reti di Gori L. e Scarti per il Porta Romana

LAURENZIANA – PONTASSIEVE 1-3

rete di Giacometti per la Laurenziana; doppietta di Grassi e gol di Ciullini per il Pontassieve

MOLINENSE - ALBERETA SAN SALVI 2-1

reti di Lambocci e Casini per la Molinense

RESCO REGGELLO - FIESOLE CALCIO 2-1

rete di Frilli per il Fiesole

VIRTUS RIFREDI - N.P.NOVOLI 0-9

doppiette di Jasari, Mazzanti e Rubechini, gol di Bonini, Benozzi e Marinaro

SESTO CALCIO 2010 - S.PIERO A SIEVE





Girone B



AUDACE LEGNAIA – DLF FIRENZE 4-0

reti di Tofanari, Muller, Salpietro e Peruzzi

BAGNO A RIPOLI - MALMANTILE 5-0

reti di Parronchi e Mazzigh e tripletta di Bandini

CERBAIA - SAN GIUSTO L.B. 1-1

rete di Paoletti per il San Giusto

FLORENCE S.C. - V.GAMBASSI TERME 1-0

rete di Romanelli

GREVIGIANA - ATLETICO CALCIO IMPRUNETA 0-1

rete di Coli

ISOLOTTO - LIMITE E CAPRAIA 5-0

tripletta di Giangrande, reti di Santonastasi e Calonaci

MONTELUPO - MONTESPERTOLI







